RÉFLEXION, DÉBAT INTELLECTUEL: LA RÉSISTANCE CAMEROUNAISE AURA BEL ET BIEN LIEU
RÉFLEXION, DÉBAT INTELLECTUEL: LA RÉSISTANCE CAMEROUNAISE AURA BEL ET BIEN LIEU :: CAMEROON

Personne, ni aucune entité, qu'elle soit du RDPC, du FSNC, du PCRN, du MRC, du SDF ou de la société civile... ne m'empêchera comme je le fais depuis 1992, alors que je commençais à peine l'une de mes trois fonctions dans les carrières juridiques et judiciaires, en tant qu'Huissier de Justice, de prendre toute ma part dans le débat et l'action pour la libération du Cameroun avec le SDF.

Je me sens d'autant plus légitime de le faire que mon expérience et mes qualités intellectuelles dans cette entreprise ont été saluées, y compris par quelqu'un qui est incontestablement un Maître de la pensée, Maurice Kamto, dont on connaît l'exigence éthique et morale. 

Pour l'histoire, le Président du MRC, saluant le travail de résistant qui est le mien, me dit un jour ceci : " Maître TOUKO, je lis avec beaucoup d'intérêt vos publications, qui sont de mon point de vue, les plus sérieuses, tant en ce qui concerne la qualité de la réflexion que le recul historique qui l'enrichit...". 

Le remerciant pour ces propos que je trouvais "flatteurs", venant d'une sommité intellectuelle comme lui, il me reprit aussitôt : "Amédée, je ne flatte pas les gens, je vous le redis, vos analyses, tant à l'intérieur du Cameroun, qu'à l'extérieur, sont les meilleures que j'ai pu lire jusqu'ici. Et je les apprécie particulièrement quand elles sont critiques à l'égard du MRC, car il y a dans vos textes, beaucoup de lucidité et d'objectivité...". 

Le "Je ne flatte pas les gens" revient souvent, dans la bouche de Maurice KAMTO, comme un impératif de cadrage d'un propos auquel il souhaite donner toute sa portée. Je l'avais bien compris.

Je ne faillirai donc pas à ce qui finalement m'a construit en tant qu'Homme et qui aujourd'hui est devenu ma raison d'être, mon Désir de Justice, nourri par une intégrité morale, dont mes 3 prestations de serments dans 3 corps de métiers du Droit différents sont le corollaire.

Le Cameroun et l'Afrique sont plus grands que nos chapelles.

