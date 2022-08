CAMEROUN :: Hôpitaux publics : Le personnel lève le mot d'ordre de grève :: CAMEROON

C'est le résultat d'une concertation tenue le 13 août dernier à Yaoundé, entre les représentants du Syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé au Cameroun (Cap-Santé) et du Syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun (Sympens), avec les membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, assisté du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie et du ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson Le.

Le conclave était relatif au mot d'ordre de grève des personnels des hôpitaux publics, document en circulation depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. De la concertation, il ressort que toutes les parties prenantes, à travers le communiqué signé conjointement le 16 août 2022, par les présidents, Nga Onana Sylvain et Balla Balla, que, bien que ledit mot d'ordre de grève des personnels des hôpitaux publics a été levé dès ce 16 août, un délai de quatre mois a été accordé au gouvernement, pour apporter des solutions concrètes aux revendications jugées légitimes, des grévistes.

Et selon ce communiqué, la date butoire du 31 décembre 2022 a été arrêtée par ces responsables syndicaux, pour l'effectivité des résultats attendus, aussi bien en faveur des personnels permanents, que des temporaires des hôpitaux publics du Cameroun. Vivement des conditions de travail décentes pour le corps médical, en vue d'une meilleure prise en charge des patients dans les hôpitaux camerounais !