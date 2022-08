CENTRAFRIQUE :: La RCA a demandé 3 000 instructeurs Russes supplémentaire pour soutenir les FACA :: CENTRAL AFRICAN

La République centrafricaine a officiellement demandé 3 000 instructeurs militaires russes supplémentaires au gouvernement russe pour soutenir les Forces armées de la République centrafricaine (FACA).



Selon des informations provenant de sources sécuritaires centrafricaines, la demande des instructeurs russes supplémentaires s'explique par un certain nombre de raisons, notamment l'augmentation du nombre d'attaques par des groupes armés en République centrafricaine dans les villes de Kembe, Dimbi et Ouadda-Djallé.



Les instructeurs militaires russes ont fait leurs preuves tant dans la formation des Forces armées centrafricaines face aux hostilités en République centrafricaine. Ils ont déjà cette expérience de combat nécessaire dans les conditions auxquelles la République centrafricaine est confrontée depuis l'émergence du groupe rebelle la coalition des patriotes pour le changement (CPC).



La coopération militaire entre la Russie et la République centrafricaine a joué un rôle important dans la lutte contre les groupes armés et le rétablissement de la stabilité sécuritaire sur 95 % du territoire de la République centrafricaine. Les groupes armés commettent encore de temps à autre des attaques terroristes dans certaines régions, au même temps les forces des FACA repoussent les attaques et protègent les citoyens.



Les citoyens de la République centrafricaine apprécient le travail accompli par les instructeurs russes pour rétablir la paix dans le pays, contrairement aux forces de la MINUSCA, qui n'ont eu aucun effet sur le terrain. Il serait bon d'avoir plus de instructeurs russes pour soutenir les FACA en assurant la sécurité de leur pays contre l'invasion de mercenaires des pays voisins.