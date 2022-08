CAMEROUN :: Mrc Ouest: Maître André Marie Tassa plaide pour l’intégrité sur le sillon de la Renaissance :: CAMEROON

Sa liste a été élue lors des élections qui se sont tenues dans 07 départements de la région de l'ouest le dimanche 31 juillet dernier. En priorité, il devra remobiliser et régulariser la situation des militants du département du Noun qui n'ont pas pris part à ces opérations de renouvellement internes des organes du parti de Maurice. Kamto dans la région de l'ouest.

Plus de 20 heures ce dimanche 31 juillet 2022 au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun(Mrc) sis au lieu dit Carrefour de l’Auberge à Bafoussam. La majorité des militants et cadres ayant voté au bureau du vote de Bafoussam-où il y avait 57 inscrits- pour le compte du département de la Mifi sont postés à attendre les résultats des élections des membres du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest. Entourés de quelques émissaires du directoire national du parti de Maurice Kamto dont Me Chedjou, Ndong Christopher, le secrétaire général de cette formation politique proclame, de manière solennelle les résultats des élections dans sept départements de la région de l’Ouest. A titre indicatif, l’on retient que dans 33 fédérations communales sur les 40 communes que comptent la région de l'ouest des élections ont eu lieu. Tout comme dans 07 départements sur 08. Pour le département du Noun, une réorganisation totale et une régularisation de la situation des militants est envisagé dans les prochains mois.

Signalons que dans le ménoua, Wafo Tefandja Gildas a perdu devant Serge Stephane Tessa.Dans le département du Ndé, Raïssa Jimegni Nono a triomphé devant le Pr Tadmon. Dans les autres départements le vote de consolidation s’est passé sans heurts. Etant donné qu’il n’y avait qu’une liste en compétitions. De même qu’au niveau du bureau de la Fédération régionale. La liste conduite par Me André Marie Tassa, seule en lice, a récolté plus de 94% des suffrages. Un signe de confiance qui vient conforter Me André Marie Tassa et tous les membres de son équipe. Des hommes et des femmes qui corient aux valeurs éthiques et son engagés pour une « intégrité sur le sillon de la renaissance ». Conscient du rôle crucial que doit jouer la Fédération régionale du MRC dans la région de l’Ouest en matière de concrétisation de l’agenda de notre formation politique pour l’Alternance pacifique et démocratique au Cameroun, Me Tassa indique que lui et son «équipe sont engagés à solliciter le choix pour un nouveau mandat dans l’optique de consolider les cinq piliers qui justifient leur militantisme.

Il s’agit notamment du PACTE RÉPUBLICAIN, du PACTE ÉDUCATIF ET DE LA JEUNESSE, du PACTE PRODUCTIF, du PACTE PATRIOTIQUE ET STRATÉGIQUE et du PACTE DE SOLIDARITÉ.

« La durabilité de notre engagement partisan, intègre dans sa vision et stratégie, un modèle de gestion éthique, social et responsable de l’environnement, défini par les textes fondateurs du notre parti. Nous sommes dirigeants du bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest parce que nous parions donc sur un abordage qui intègre des valeurs et des principes de durabilité dans les systèmes de gestion, des opérations et des activités, pratiques et attitudes militantes», soutient l’homme en toge noire. Pour notre équipe, souligne le juriste, une attention particulière est portée sur la relation et la communication avec les parties prenantes dans un contexte de rigueur, transparence et ouverture. Nous projetons un modèle promoteur de la différenciation et de l’excellence compétitive qui crie un climat interne favorable à l’apprentissage, l’innovation, l’efficacité, la qualité et l’amélioration en continue de notre performance.

"Nous sommes persuadés de la nécessité de protéger et de gérer de la meilleure façon notre capital humain, en attrayant et en gardant les

ressources humaines qualifiées et motivées.



Dans un contexte de rigueur et d’engagement, nous stimulons l’excellence et le mérite, l’évolution de carrière, la volonté permanente d’apprendre et d’améliorer. Nous voulons assurer une meilleure qualité de vie aux générations actuelles et futures. Nous sommes persuadés que la fermeté de notre engagement et de notre vision et stratégie de durabilité constitue la plus sure des garanties pour gérer les risques et d’en assurer leur solidité et le succès de la société", promet-il.

"Avec vous, militants du Mrc à l’Ouest, nous voulons consolider notre engagement, en particulier dans les domaines du social, du culturel,

de l’éducation, de la formation et de l’environnemen", declare maître Tassa..

Et de conclure : "Nous sommes convaincus que de cette façon nous contribuerons à créer une société plus prospère et juste où la croissance économique va de pair avec la cohésion sociale et la protection de l’environnement.

Nous voulons assurer une meilleure qualité de vie aux générations actuelles et futures."

Liste des membres du bureau régional du MRC à l'ouest Me André Marie Tassa, Dr Siméon

Kuissu, André Tené, Dafem Roger, Maffo Collette Meudje, maître Adèle Kenmogne Fongue, Nodjona kamdoum Séverin, Ngompe Fotso Élie, Mukam Signé Joël, Fosto Christophe, Tamkou Ngouo Philippe Roger, Tamtoum Dieudonné, Kuetche Tsonang Jean Dagobert, Mbieda Laurent, Ngafouo Landry, Ngako Bernard.

Listes des secrétaires des fédérations Départementales

Mifi : Foka Meppe Alain

Menoua : Tessa Serge Stéphane

Ndé : Nono Jimegni Raissa

Hauts Plateaux : Teguia Jean Clovis

Haut Nkam : Heude Emile

Bamboutos : Jiatsa Jean Théodore

Koung khi : Fokam Alain Désiré