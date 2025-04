Paiement des rappels des enseignants au Cameroun : où en est le processus ? :: CAMEROON

Le gouvernement camerounais a récemment annoncé l'avancement du processus de paiement des rappels d’avancement de grade et d’échelon pour les enseignants du primaire et du secondaire. Cette mesure s'inscrit dans une démarche d'apurement de la dette salariale accumulée depuis plusieurs années.

Une dette progressivement réglée

Depuis 2022, les efforts d’apurement de la dette salariale ont permis de finaliser 37 367 avancées de grade et intégrations et de régulariser 100 avancées d’échelon pour près de 86 755 enseignants du secteur éducatif. À ce jour, 14,16 milliards de FCFA ont été versés au MINESSEC et 6,31 milliards de FCFA au MINEDUB pour couvrir ces rappels.

Des paiements en attente

Malgré ces avancées, il reste encore 13,5 milliards de FCFA à régler pour le MINESSEC et 1,57 milliard de FCFA pour le MINEDUB. Ces paiements concernent principalement les enseignants dont les dossiers ont déjà été validés, mais dont les paiements ne sont pas encore effectués.

Des difficultés persistantes

Le gouvernement souligne que certains enseignants n’ont toujours pas bénéficié de leurs rappels en raison de dossiers incomplets ou d’anomalies administratives. Ceux qui se trouvent dans cette situation sont invités à régulariser leurs documents pour bénéficier des paiements à venir.

Engagement du gouvernement

L'État camerounais réitère son engagement à finaliser l’apurement de cette dette d’ici décembre 2025, conformément aux directives présidentielles. Les enseignants concernés sont encouragés à suivre de près l’évolution de leurs dossiers auprès des ministères compétents.

Le processus de régularisation de la situation salariale des enseignants marque une avancée significative, mais des efforts restent nécessaires pour garantir un traitement équitable et rapide à tous les bénéficiaires.