Classement FIFA : Le Cameroun perd une place :: CAMEROON

Le classement mondial de la FIFA a été mis à jour ce jeudi 3 avril 2025, suite à la trêve internationale de mars.

Le Cameroun, qui occupait la 49ᵉ place lors de la dernière mise à jour, a perdu une position et se retrouve désormais à la 50ᵉ place, cédant ainsi sa position à la Tunisie.

Cette légère chute dans le classement mondial survient au lendemain de la dernière fenêtre FIFA qui a vu les poulains de Marc Brys être tenus en echec par l’Eswatini puis s’imposer à Yaoundé face à la Libye.

Des résultats pluyit mitigés qui sont certainement à l'origine de cette régression. Bien que ce recul ne semble pas majeur, il souligne la concurrence de plus en plus féroce au niveau africain et mondial, notamment dans le top 50 des équipes nationales.

Sur le plan continental, Le Cameroun demeure loin du top 5, occupant toujours la 8ᵉ position en Afrique derrière des Nations plus régulières niveau résultats telles que le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et la Tunisie.

Les prochaines sorties de la bande à Vincent Aboubakar pourraient être décisives pour voir si les Lions Indomptables parviendront à regagner des positions, ou si ce recul sera le signe d'un défi plus complexe à relever sur la scène mondiale.