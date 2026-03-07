CAMEROUN :: JIF 2026 à Yaoundé VI : Une opportunité d'autonomie financière des femmes pour Virginie Simone Ngah :: CAMEROON

L'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé VI au quartier Acacias, a, ce 05 mars 2026, servi de cadre à la formation aux activités génératrices de revenus (AGR).

C'était sous l'initiative Virginie Simone NGAH, présidente de la Section OFRDPC du Mfoundi VI, et 2 ème adjointe au maire de ta VI. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités liées à la célébration de la 41e édition de la Journée Internationale de la Femme (JIF).

Une journée à visée d'émancipation économique des femmes La présidente de la section OFRDPC de Mfoundi VI s'est encore distinguée par sa capacité à traduire des paroles en actes. Il s'est agi pour elle d'initier les femmes à l'action, plutôt que d'en rester - là à revendiquer une égalité que les hommes ne leur céderont jamais sans rapport de force.

Aussi les militantes de la section OFRDPC de Yaoundé VI ainsi que beaucoup d'autres femmes de l’arrondissement de Yaoundé VI, ont-elles bénéficié d'une expertise technique diversifiée, structurée autour de pôles de croissance immédiate à travers des ateliers au coeur de l'innovation locale:

- Transformation agro-alimentaire valoriser les produits du terroir par la transformation du manioc et la banane plantain en farine panifiable préparation des jus de fruits pasteurisés.

- Chimie domestique : fabrication de savons (liquides, morceaux, poudre), de vinaigre, d'alcool et de menthol.

- Artisanat et Mode : confection de bijoux en perles et techniques de teinture. Un pari gagné pour l’autonomisation des femmes.

Le succès de cette 4e session consécutive ne s’est pas limité à l’apprentissage manuel. Fidèle au thème de cette édition « Droit. Justice. Action. Pour toutes les femmes et les filles » , la Section OFRDPC du Mfoundi VI a su nourrir l'esprit autant que les mains :

- Soutien Juridique : Des cliniques juridiques animées par des avocates du Barreau du Cameroun ont permis de briser le silence sur les droits fondamentaux.

- Santé Mentale et Parentalité : Des débats cruciaux sur la gestion de l’adolescence et les maladies mentales ont rappelé que l’épanouissement économique est indissociable du bien-être psychologique.

L’effervescence constatée ce jour à Acacias témoigne de la vitalité de l'OFRDPC dans le Mfoundi VI. En offrant ces outils de production aux femmes, la Section OFRDPC ne se contente pas de célébrer une date ; elle bâtit les fondations d'une résilience durable.

Le sourire des participantes, repartant avec des compétences nouvelles, est le plus beau témoignage de la réussite de cette initiative. Les participantes souhaitent que la

2ème adjointe au maire de Yaoundé VI ne s'arrête pas en si bon chemin, et qu'elle continue à exercer son leadership d'émancipation sociale au profit des femmes de l'arrondissement de Yaoundé VI.

