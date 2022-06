LYGUY: LE TCHAD A SA STAR :: CHAD

A seulement 24 ans, la pépite entend donner à la musique tchadienne toutes ses lettres de noblesse.

Un jeune loup aux dents longues. C’est en résumé ce que pensent nombre d’ainés dans la musique tchadienne qui voient l’évolution de cet artiste-musicien. Lyguy (Aldom Guy à l’Etat civil), est né le 5 mars 1998 Yaoundé (Cameroun).

Auteur-compositeur et interprète, il compte parmi les plus doués et talentueux musiciens du Tchad. Illustrations. Dans la chanson « Dieu ne dort pas » dont le vidéogramme est disponible sur toutes les plateformes numériques, l’artiste étale l’immensité de son talent. Ici, il se rappelle que c’est Dieu qui est maitre de sa carrière. Et d’ajouter que rien ne lui arrivera tant qu’il chantera pour sa gloire et surtout tant qu’il se servira de la musique pour éduquer et sensibiliser les masses, sur des questions sociales qui minent le Tchad et l’Afrique.

Il s’agit notamment des préoccupations liées au développement qui passe par une démocratie claire et pleine. Dans ce clip, l’on est directement frappé par la qualité des images, des plans (larges, d’ensembles, gros plans et très gros plans). « Lyguy ne fait pas dans la dentelle », déclare l’une de ses fans.

Devenu très vite l’espoir d’un peuple, Lyguy fait ses débuts comme interprète à des soirées culturelles scolaires. Même son nom d’artiste n’est pas choisi au hasard.

Son nom dérive du L comme initial du nom de famille Laohonda, Y la première lettre du nom de sa maman et Guy son prénom ce qui donne Lyguy. Après des années d’interprétation le jeune Guy ou Lyguy pour ses mélomanes décide de rentrer en studio pour enregistrer son premier single qui est une reprise en Ngambaye de la chanson Angelina de l’artiste Fanicko.

Titre apprécié par le public tchadien, le jeune ne s’arrête pas là il enchaine d’autres sorties le long de l’année 2017. Très vite repéré par le producteur KKJ qui décide de le signer en production un Album de 10 titres baptisés Tchad. Après la sortie de cet album et quelques concerts de lancement, le jeune continue de travailler tout en gardant la tête sur les épaules.

Dans l’album « Tchad », deux collaborations dont l’une avec l’icône de la musique tchadienne Abdoulaye Nderguet et une avec le jeune chanteur MN6 Only, est un chef-d’œuvre de l’artiste qui n’arrête pas de faire danser Djamena et toutes les provinces du pays. Joué partout dans les radios de la place et a à son actif deux distinctions musicales dont Lauréat du Festival Koura Gosso 2ème édition et meilleur artiste du Sud à un festival organisé à Doba en 2019. Il ne s’arrête pas là, le jeune Guy enchaine les sorties d’où on peut avoir plusieurs collaborations qui tournent en boucle dans les villes du Tchad.

Pour être plus proche de ceux qui soutiennent sa musique il organisa des concerts dans quelques villes du Tchad. Il est invité en 2020 par son confrère Djaz-B sur son titre My Nigga d’où on retrouve également le jeune rappeur Obie-G, single qui lui a valu un retour sur la scène.