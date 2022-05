LES POLITICIENS CAMEROUNAIS DISENT QUE LE PAYS VEND LE PÉTROLE A GLENCORE EN DESSOUS DE SA VALEUR :: CAMEROON

Sur la vente du petrole

Contrairement à plusieurs pays africains aucun trader n'a le monopole sur l'achat ou la vente du pétrole au Cameroun. Seul le russe Gazprom a le monopole sur le GNL de Kribi

Dans un rapport rendu public par Alexandra Gillies, Marc Guéniat

et Lorenz Kummer intitulé "LES NÉGOCIANTS SUISSES, LE PÉTROLE

AFRICAIN ET LES RISQUES DE L’OPACITÉ" , le Cameroun est cité comme modèle en Afrique dans la gestion des ventes d'hydrocarbures par les traders. "L’exemple du Cameroun permet de mieux comprendre comment les ventes individuelles peuvent revêtir une plus grande importance pour le vendeur, c.-à-d.

le gouvernement, que pour l’acheteur, c’est-à-direla société de négoce" précise le rapport. Au Cameroun ,ce marché est dominé par les traders suisses Glencore, Gunvor ,et Vitol . Malgré cette surrepresentativité de traders suisses , la compagnie pétrolière espagnol CESPA est le premier acquéreur du pétrole de la SNH , ceci contrairement aux autres pays où le Suisse Glencore a le monopole absolu .

Chez les fournisseurs

En 2021 ,l'année dernière Glencore a été exclu de la liste des fournisseurs du Cameroun , un marché confie à Gunvor, Trafigura , Vitol et le nigerian Sahara Energy .Une décision salutaire prise par le gouvernement de diversifier les fournisseurs après l'incendie de la SONARA. Salutaire parcequ'elle permettra au Cameroun de réaliser en un an près de dix milliards de FCFA de bénéfices selon le Minee.

La corruption est le mode opératoire des multinationales notemment Glencore .Elles font perdre à l'UE plus de 120 milliards de dollars l'année.Une corruption généralement plus importante dans l'acquisition des marchés, l'Allemagne étant la première victime européene selon l'OCDE.