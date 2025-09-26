-
© Camer.be : Toto Jacques
- 26 Sep 2025 20:08:35
- |
- 308
- |
-
CAMEROUN :: Anciens Lions Indomptables : Le ralliement à Paul Biya crée la polémique :: CAMEROON
L’annonce a fait l’effet d’une onde de choc dans le paysage footballistique et politique camerounais. L’Association des Anciens Lions Indomptables (ALIFOOT), par la voix de figures emblématiques comme Omam-Biyik ou Joseph-Antoine Bell, a officialisé son soutien des sportifs à Paul Biya en pleine campagne présidentielle. Le communiqué, publié à Yaoundé, vante l’« engagement constant » du chef de l’État pour le sport, une prise de position qui interroge sur la frontière entre le terrain et l’arène politique.
Ce positionnement politique des sportifs dépasse la simple déclaration d’allégeance. Il soulève des questions fondamentales sur le rôle des icônes populaires. Autrefois perçus comme des héros unificateurs, ces anciens joueurs, par ce ralliement des icônes footballistiques, risquent de creuser un fossé avec une partie de leur public. Leur légitimité, bâtie sur les exploits sportifs, est désormais confrontée à un exercice délicat de légitimité des célébrités dans le débat public.
Ce soutien intervient dans un contexte social tendu, où la population attend souvent de ses idoles qu’elles portent sa voix, et non l’inverse. Cette situation met en lumière la complexité de l’engagement public des athlètes, tiraillés entre reconnaissance institutionnelle et attentes populaires. Le contraste entre les hommages officiels et les réalités du quotidien des supporters pourrait bien devenir le véritable enjeu de cette prise de position, bien au-delà de la simple stratégie de campagne.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Fraude électorale : le MINAT annonce avoir déjoué un réseau de propagation de faux résultats
Crise anglophone au Cameroun : le discours du MINAT en décalage avec la réalité sécuritaire
Anciens Lions Indomptables : Le ralliement à Paul Biya crée la polémique
Présidentielle 2025, Maurice Kamto " Votez librement pour le candidat de votre choix"
CONDAMNATION DE NICOLAS SARKOZY: Cette expérience de chef d’Etat valait-elle la peine d’être vécue ?
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112290
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 102783
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82187
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 208341
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 202982