Anciens Lions Indomptables : Le ralliement à Paul Biya crée la polémique
Anciens Lions Indomptables : Le ralliement à Paul Biya crée la polémique

L’annonce a fait l’effet d’une onde de choc dans le paysage footballistique et politique camerounais. L’Association des Anciens Lions Indomptables (ALIFOOT), par la voix de figures emblématiques comme Omam-Biyik ou Joseph-Antoine Bell, a officialisé son soutien des sportifs à Paul Biya en pleine campagne présidentielle. Le communiqué, publié à Yaoundé, vante l’« engagement constant » du chef de l’État pour le sport, une prise de position qui interroge sur la frontière entre le terrain et l’arène politique.

Ce positionnement politique des sportifs dépasse la simple déclaration d’allégeance. Il soulève des questions fondamentales sur le rôle des icônes populaires. Autrefois perçus comme des héros unificateurs, ces anciens joueurs, par ce ralliement des icônes footballistiques, risquent de creuser un fossé avec une partie de leur public. Leur légitimité, bâtie sur les exploits sportifs, est désormais confrontée à un exercice délicat de légitimité des célébrités dans le débat public.

Ce soutien intervient dans un contexte social tendu, où la population attend souvent de ses idoles qu’elles portent sa voix, et non l’inverse. Cette situation met en lumière la complexité de l’engagement public des athlètes, tiraillés entre reconnaissance institutionnelle et attentes populaires. Le contraste entre les hommages officiels et les réalités du quotidien des supporters pourrait bien devenir le véritable enjeu de cette prise de position, bien au-delà de la simple stratégie de campagne.

L'actualité en vidéo