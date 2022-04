CAMEROUN :: Easter cup Patricia Berthelot: Les choses sérieuses commencent ce jour :: CAMEROON

Après la traditionnelle conférence de presse qui s’est déroulée ce lundi dans les locaux de l’Ecole de Football des Brasseries du Cameroun, la compétition reprend ses droits de jour au stade annexe de la réunification de Douala.

Comme cela est désormais de tradition, c’est la conférence de presse qui lance effectivement le tournoi de football des 18 ans organisé par l’école de football des brasseries du Cameroun.

L’édition 2022 de la Easter cup n’a pas dérogé à cette règle. La salle de conférence de l’EFBC était noire de monde ce lundi avec la présence des hommes et femmes de médias venus s’en quérir des innovations de cette édition.

Face à ces journalistes, le président de L’EFBC Jaques Elimbi , les capitaines des équipes en lice , les entraîneurs de ces équipes et le manager Général de L’EFBC se sont succédés sur le panel histoire de répondre aux questions des journalistes.

On retiendra que pour l’édition 2022 de l’Easter cup, les rencontres dans leur entièreté se dérouleront dans l’enceinte du stade annexe de la réunification de Bepanda. Après la dernière édition pénalisée par la crise Covid-19 et ses restrictions plus que drastiques , cette édition verra le retour du public lors des rencontres , il faudra juste arborer un masque et se conformer au protocole mis en place par l’organisation ( lavage des mains systématique et prise de température).

On aura donc en lice cette saison, les formations des U18 de Coton sport de Garoua, Bamboutos de Mbouda, Best star de Limbé , Fc Ebolowa, Léopard de Bertoua , Boums, Union de Douala et l’EFBC tenante du titre.

Les différentes équipes en lice pour le tournoi proprement dit ont chacune affiché leurs ambitions dans la compétition .

Si pour coton sport de Garoua et l’EFBC l’objectif est la victoire finale , d’autres formations se sont montrées un peu plus modeste , c’est le cas de Fc Ebolowa et Boums qui n’ont pas manqué de d’avouer qu’elles sont là pour apprendre.

Les Leopard de Bertoua et même Bamboutos de Mbouda ont quant à promis des surprises.

Le match d’ouverture opposera ce mardi 19 avril FC Ebolowa à L’union sportive de Douala