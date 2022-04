Revendications des enseignants du Cameroun : Le Ministre Joseph LE annonce de bonnes nouvelles. :: CAMEROON

Dans l’amphithéâtre de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Yaoundé 1, une foule d’étudiants, futurs fonctionnaires-enseignants a assisté cette matinée à la visite de travail organisée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative. « Je vous apporte le salut Paternel de notre Président de la République, S.E Paul BIYA » ! Telle fut le mot introductif du discours du Ministre chargé de la fonction publique. Pour mieux expliquer à plus de 20.000 enseignants et futures enseignants la batterie de mesures mise en œuvre pour résoudre les problèmes posés sur la table, le Ministre a personnellement organisé une tournée d’information et d’échange dans toutes les universités d’Etat disposant au moins d'une Ecole Normale Supérieure comme Douala, Buea, Ebolowa, Bertoua, Maroua, Bamenda dont Yaoundé est le point final.

Les mesures prescrites par le Chef de l’Etat

Le Chef de l’Etat a prescrit des mesures ayant pour vocation à améliorer le service public rendu aux usagers en général et aux enseignants en particulier. Il s’agit de systématiser la constitution des dossiers d’intégration des enseignants avant la fin de leur formation par les intéressés et les institutions auxquelles ils sont affiliés ; de veiller, en relation avec les universités d’état compétentes, au dépôt systématique dans les délégations régionales ou dans les services centraux du MINFOPRA, des dossiers d’intégration des lauréats des ENS et ENSET ; de traiter en urgence les dossiers d’intégration déjà recensés au MINFOPRA et de faire le point exhaustif sur les dossiers d’intégration des enseignants en instance au MINESEC et au MINEDUB ; de procéder désormais, en relation avec le MINESUP, à l’organisation des concours d’entrée dans les ENS et les ENSET, conformément à la règlementation en vigueur ; de mettre en œuvre toutes les mesures concourant à la dématérialisation et la simplification des procédures de traitement des dossiers d’intégration dans la fonction publique.

Pour réduire les délais de traitement des dossiers d’intégration ou de reclassement des futurs enseignants, une nouvelle procédure a été mise en place pour l’authentification des diplômes ou délivrance de leurs équivalences compte tenu de la lenteur observée par le passé, cette procédure qui s’étend sur tous les autres corps des fonctionnaires sera enclenchée dès l'entrée en première année de formation des étudiants pour permettre l’établissement à temps de ces pièces. A cet effet, le ministre assure qu’une application verra le jour pour automatiser cette résolution qui regroupera le MINFOPRA, le MINESUP, le MINESEC, le MINEDUB et le MINSANTE sans oublier toutes les autres administrations et institutions qui délivrent les diplômes au Cameroun.

Le second maillon de la chaîne qui alourdissait la procédure était la constitution et l'acheminement des dossiers d’intégration. A ce niveau, les candidats seront dorénavant interpelés à fournir ces pièces 3 à 6 mois avant la fin de leur formation selon la règlementation en vigueur.

Joseph Le rassure que son ministère y compris les délégations régionales dont il a la charge disposent d’orges déjà du matériel informatique pour les dispositions annoncées. Il revient aux responsables des écoles normales, les autres écoles de formation et les étudiants eux-mêmes d’être diligents. Si cela est respecté, les 2 à 3 ans de longue attente seront réduits à 45 à 90 jours pour attribution d'un numéro matricule qui aboutit à une prise en solde et d'une intégration.

Il faut souligner que l’allègement de toutes ces procédures feront des étudiants qui sortiront des Ecoles Normales Supérieures des fonctionnaires épanouis parce qu’ils ne percevront plus les 1/3 ou 2/3 de leur salaire mais la totalité du salaire au même moment de rejoindre le premier poste d’affectation. C’est la pensée du Chef de l’Etat a affirmé le Ministre.

L’Initiative à Résultats Rapides (IRR), un test productif

Depuis le 03 mars 2022, sous l’impulsion du chef du département ministériel, grâce à l’opération de l’Initiative à Résultats Rapides (IRR) sur les 16.168 dossiers reçus ; 13.303 actes initiés ; 2.160 projets de décrets transmis dans les Services du Premier Ministre pour sanction ; 5.467 actes signés par le Ministre chargé de la fonction publique ; 2.515 matricules attribués pour les enseignants nouvellement recrutés ; 2.034 dossiers incomplets dont les intéressés peuvent avoir des raisons sur le site du ministère; 1.675 diplômes envoyés pour authentification préalable aux administrations et institutions.

Le Ministre chargé de la fonction publique précise qu’il a prescrit à son personnel de maintenir le même rythme de travail pour améliorer le service public en général.

La prise de parole de plusieurs étudiants a trouvé satisfaction après les réponses du ministre, ce qui laisse présager des lendemains meilleurs. Visiblement satisfaits par cette visite, les étudiants fondent un réel espoir sur ce nouveau départ et saluent les prescriptions du Chef de l'Etat.