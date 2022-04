CAMEROUN :: Le groupe SABC construit un point d’eau dans le désert de Mayo Oulo :: CAMEROON

Le Directeur Général du Groupe SABC, Emmanuel DE TAILLY, a procédé, le lundi 28 mars 2022, à l’inauguration et à la rétrocession aux populations de la localité de Mayo Oulo, située dans le département de Mayo-Louti, région du Nord, d’un forage entièrement construit et équipé par le Groupe SABC.

A la SABC, on confesse qu’Il s’agit d’un forage d’eau potable alimenté de panneaux solaires Il répond à la volonté de procurer du bonheur, pour faire vivre un espoir, restaurer un sourire afin que demain soit fait de plus d’écoute, d’innovation et d’implication sociale. Mais aussi Favoriser l’accès à l’eau potable Lutter contre les maladies hydriques telles que le choléra.

D’un coût total de 19 millions FCFA, ce forage équipé de panneaux solaires dispose d'une capacité de stockage de 5 000 litres et d'un réseau de distribution composé de 5 points de ravitaillement pour faciliter l’approvisionnement des populations bénéficiaires. Pour le Directeur Général Emmanuel DE TAILLY « Ce forage entre dans le grand plan de construction et de rétrocession de forages d’eau potable aux populations.

C’est également un moyen pour stopper la progression de l'épidémie de choléra au Cameroun. Entre 2020 et 2021, c’est 12 forages d’une profondeur de 55 à 96 mètres, que nous avons mis à la disposition des populations… Par ailleurs, un de nos grands objectifs cette année a été de participer au Plan de Reconstruction Présidentiel au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Nous y avons investi 1 milliard de FCFA dans ce plan au travers le PNUD. »

Mayo Oulo vit désormais sous un nouveau jour. Ce qui a fait dir à S.M. Ibrahim ELRACHIDINI, lamido de la localité que « Nous venons de vivre une cérémonie en couleur et en direct de la rétrocession du forage par à la SABC. Ma joie est de taille surtout en ce moment où nous tirons vers la saison sèche. Il n’ya pas d’eaux dans les Mayo et les puits. Je viens de goûter à cette eau. Il n’y a pas de différence entre une eau minérale et celle que je viens de boire ici. La population dit Merci au Groupe SABC. »