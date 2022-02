CAMEROUN :: YAOUNDE: IL VIOLE UNE FILLE DE 11 ANS, L'ENGROSSE ET LA FAIT AVORTER :: CAMEROON

Cela se passe au quartier Biyem-Assi École, dans le 6 ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Tout part des révélations de la petite fille de classe de 6 ème, à sa tante du quartier Mendong ( Yaoundé), où elle est allée passer quelques jours.

Une petite fille du prénom de Megane, et âgée de onze, ans, a, des mois durant, été victime de viol, par le concubin de sa mère, la prénommée Raissa. Plus vigilante, sa tante Yolande chez qui la petite élève est allée séjourner, découvre la grossesse de sa nièce, par une causerie amicale du genre questions - réponses. De ce jeu qui se révélera capital, la fillette relate les évènements qui selon elle, durent depuis le 25 septembre 2020.

« J’etais couchée une nuit et j’ai ressenti un bras sur moi. J’ai voulu lui poser la question qu’est ce qu’il fait ici, et depuis quand il dort ici, il a bloqué ma bouche avec sa main. Il a enlevé ma jupe et à commencé à me dire qu’il m’aime et qu’il va m’épouser », raconte la gamine, d'une voix empreinte de gravité et de traumatisme. Et de poursuivre : « En octobre de l’année passée, je me suis sentie très malade et nous sommes allés à l’hôpital. C’est là qu’il m’a dit qu’on va me faire avorter et que je ne dois le dire à personne sinon elle et lui iront en prison.»

Seulement, la relation entre la mère de Mégane et son concubin, est terminée depuis un bon bout. Traumatisée par les révélations de sa fille, la mère tend un piège à son ex-concubin, en feignant une réconciliation. Après tout, il faut l'attirer, pour que grappin soit mis sur lui. La ruse a bien marché : les forces de l'ordre sont bien embusquées, et mettent les bracelets au présumé violeur. Dans la même dynamique, le médecin de l’hôpital Saint Raphaël de Biyem -Assi qui a procédé à l'interruption volontaire de la grossesse de la petite mineure, est aussi mis aux arrêts.

Les informations les plus récentes laissent entendre que le bourreau, connu sous le nom de « Coco », et âgé de 36 ans, encourt immédiatement un mandat de détention provisoire, en attendant d'être définitivement fixé sur son sort, par le parquet.