Le site réaménagé par l’Union Camerounaise de Brasseries (UCB) s’est transformé en remplaçant idéal des stades depuis le début de la compétition.

Annoncée comme la plus grande fête de l’année sur le continent, la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2021 en cours au Cameroun, a vu l’engouement autour d’elle se diluer, avec le durcissement des mesures sanitaires. Notamment, la vaccination et le testing, condition sine qua non pour avoir accès aux stades pendant la compétition. Des restrictions mal digérées par des Camerounais très peu favorables au vaccin, qui a eu pour effet immédiat, l’absence de spectateurs dans les gradins pendant des matches.

C’est à ce moment précis, qu’en sa qualité de supporter naturel de la CAN 2021, l’Union Camerounaise de Brasseries (UCB) a mis sur pied des Fan zones, dont celle du parcours Vita. Tel un Super sub’, (surnom donné en Angleterre à un remplaçant qui entre en cours de jeu et marque le but décisif, ndlr), la Fan zone du parcours Vita s’est transformée en deuxième stade du site de Douala. C’est tout naturellement que les populations de la capitale économique, y ont pris leurs quartiers depuis le coup d’envoi du tournoi.

Bercés par une ambiance à la dimension de la compétition, avec des guest-stars de l’Union Camerounaise de Brasseries, les « Affictionados » de la fan zone du parcours Vita ont déjà eu droit au spectacles des artistes les plus populaires du moment, à l’instar de: Happy d’Efoulan, Magasco, Tagne Kondom, Mathematik et plein d’autres. Assis devant l’écran géant installé sur le site à la faveur de l’évènement, les spectateurs du « stade du parcours Vita » n’ont presque rien à envier à ceux de Japoma ou encore Olembe, des stades qui figurent sur la liste des infrastructures sportives retenues pour abriter des rencontres de la compétition.

L’ambiance est encore plus mouvementée à chaque sortie du pays hôte du tournoi. Dès les premières heures de la journée, la fan zone du parcours Vita est prise d’assaut par les supporters des Lions indomptables, mais aussi des consommateurs de Kadji-Beer, K44 et des boissons Spécial qui en ont fait leur quartier général. Au rythme des buts et des actions offensives de l’équipe nationale du Cameroun, tout le site vibre et envoie des ondes dans toute la ville. La Fan zone du supporter naturel de la CAN 2021 ne désemplit pas, malgré l’assouplissement des mesures d’accès aux stades intervenu au cours de la compétition, visant une présence massive du public dans les stades.