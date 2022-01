CAMEROUN :: Judo : Me Wamba Tousse annonce sa candidature à la présidence de la fédération :: CAMEROON

Réuni avec d’autres pratiquants le 30 décembre dernier au parcours vita pour célébrer leurs confrères disparus , Me Wamba Tousse a profité de l’occasion pour annoncer sa candidature à la présidence de la fédération Camerounaise de Judo.

Ça fait chaud de voir ce genre d’élan de solidarité développé au sein d’un groupe particulier. A part le football, il y’a bien de disciplines sportives qui sont pratiquées parmi lesquelles le JUDO occupe une place plutôt particulière. En effet, après le football, le judo est le sport le plus populaire au monde en terme de licenciés dixit Me WAMBA TOUSSE lors d’une interview accordée le 30 Décembre 2021. En fin d’année 2021, plus précisément le 30 Décembre, les Judokas Camerounais ont décidé de rendre hommage à plusieurs des leurs qui ont perdu la vie.

Ayant regroupé plus de 300 personnes, Judokas et curieux, ces judokas camerounais ont décidé de rendre hommage à ces disparus de la plus belle des manières comme ils le méritent. Tous des anciens judokas, maîtres, un hommage leur a été rendu sur le TATAMI. Effectivement, plusieurs combats ont été organisés pour l’occasion.

C’est une activité organisée sans un quelconque appui de la fédération camerounaise de Judo qui, devrait et est sensée fédérer ce genre d’activités qui participent à la valorisation et au rayonnement du Judo Camerounais. C’est un peu l’un des soucis que le Judo rencontre depuis un bon bout de temps.

La fédération ne s’occuperait en grande partie que des compétitions internationales de judo pourtant, le Judo au Cameroun est la traine. En effet, sur toutes les dix régions du Cameroun, pratiquement quatre sortent du lot car elles sont le monopole de la pratique du Judo au Cameroun.

Aujourd’hui, dans la région du centre, on compte près de 27 clubs affiliés, au Littoral on a 14, à l’Ouest juste 04 clubs et l’est arrive avec 03 clubs. Selon les propos de Maitre Wamba Tousse, il faut fait vivre le Judo sur toute l’étendue du territoire. « On ne peut pas pour un pays qui a eu autant de champions d’Afrique avoir 55 clubs et s’en féliciter. »

« Je serai Candidat à la fédération camerounaise de Judo dès que les hostilités seront officiellement annoncées » tels étaient les mots de WAMBA TOUSSE annonçant sa candidature à la présidence de la FECAJUDO. Pour lui, c’est une promesse qu’il tient respecter. « J’ai promis à certaines personnes parmi lesquelles feu maitre Abolo lors des jeux Africains à Brazzaville de ne plus rester en dehors du judo camerounais parce que ce sport m’a tout apporté et j’ai pris la décision d’apporter un projet pour le Judo Camerounais. »