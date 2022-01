FRANCE :: TOURNEE DU PRESIDENT ABOUBAKAR OUSMANE MEY : LES HOMMES DE MEDIAS NE SONT PAS EPARGNES

Alors que les regards sont tournés vers la CAN, en coulisse, Aboubakar Ousmane Mey enchaine des consultations au sein de la diaspora .Il n’a pas rencontré uniquement les hommes politiques et acteurs de la société civile, les hommes de medias figurent dans son agenda.



Aperçu au café-resto « trois obus » samedi dernier en compagnie du journaliste-Ecrivain Célestin Edjangué du quotidien Le Messager-Europe, ses proches affirment qu’il y était pour une séance de travail.



Le président de l’ONG justice Plus et du parti politique ANC (l'Alliance Nationale Camerounaise) aurait déjà lance dans les coulisses l’organisation du premier grand congrès de son parti politique .