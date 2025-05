CAMEROUN :: La dynamique des élus apporte 40 millions pour le développement du département du Nkam :: CAMEROON

C’est à l’initiative de la « Dynamique des Elus », qu’une plateforme de collaboration créé par le Ministre Pierre Titti, que l’honorable Samuel Dieudonné Moth, député du Nkam, a procédé au lancement officiel du projet « Action contre la pauvreté –Fondation Agir pour le Nkam » au stade municipal de Yabassi le lundi 19 mai 2025.

Le stade municipal de Yabassi a servi de cadre au lancement officiel du projet « Action contre la pauvreté- Fondation Agir pour le Nkam ». Une cérémonie qui a été présidée par le Sous-Préfet de Yabassi, Patrick Landry Adedja. Il a été accompagné pour la circonstance du Maire de Yabassi, Jean Mirabeau Eba, du Président du Conseil d’Administration de la Mufid (CM2), Doube Maurice et de l’ensemble des autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles du département du Nkam. Il s’agit d’un montant de 40 millions de F CFA qui va servir de Fonds de Solidarité pour soutenir les micro-projets dans le Nkam. Il s’agit d’une plateforme de collaboration créé par le Ministre Pierre Titti, chef de la délégation permanente du Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. L’objectif étant d faire travailler tous les élus du Nkam en parfaite synergie afin de résoudre efficacement les questions de développement. « Action contre la pauvreté- Fondation Agir pour le Nkam (ACP-FAN) est une association, camerounaise à but non lucratif. Elle est créée selon les dispositions de la loi N° 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association. Elle a été initiée par le Député du Nkam, l’honorable Samuel Dieudonné Moth. Il s’agit principalement d’un Fonds de Solidarité pour lutter contre la pauvreté dans le Nkam. Concrètement, l’honorable met à la disposition d’Action contre la pauvreté- Fondation Agir pour le Nkam une dotation de 40 millions de F CFA. Elle fera l’objet de prêts aux porteurs de microprojets susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie, celle de leur famille ou de la communauté », a-t-on noté au cours échanges.

Des appuis financiers et matériels

Cependant, cette dotation de 40 millions pourrait s’accroitre grâce aux appuis des pouvoirs publics centraux, des collectivités décentralisées ou de financiers du Fonds. « L’accroissement de la capacité sera une opportunité pour le Nkam de donner des appuis financiers et matériels non remboursables aux personnes nécessiteuses (en situation de handicap, grabataires sans ressources). Il s’agira donc d’assurer le financement, avant fin 2025, particulièrement dans les principales villes du Nkam et ses environs, d’un réseau de producteurs agro-pastoraux de plus de 50 membres. A côté de cela, il s’agira de soutenir, entre 2025 et 2030, des réseaux de producteurs agropastoraux, de petits commerces et autres, de plus de 2000 membres. Ce Fonds va promouvoir la création, dans la ville de Yabassi, d’un véritable (Kombo) de production de poissons d’élevage et octroyer dans cette même période des appuis financiers et matériels à plus de 500 personnes nécessiteuses », faut-t-il le préciser.

Le Fonds de solidarité va permettre ainsi de financer les microcrédits de très de court terme qui ne peuvent excéder 500 000 F Cfa et 1 000 000 F CFA. Ensuite, il s’agira des microcrédits de moyen terme qui ne peuvent excéder 1 500 000 F Cfa. « Ces montants peuvent être revus à la hausse en fonction de la pertinence du projet et des disponibilités du Fonds. Le violet du projet concernant l’assistance financière ou matérielle se mettra en place après une période minimale de 18 mois après l’opérationnalisation du Fonds. Les bénéficiaires peuvent être les jeunes actifs résidents ou non dans le Nkam et âgés de 35 ans. Toute personne qui réside dans le Nkam âgée de plus de 35 ans et qui est déjà propriétaire d’une activité génératrice de revenus. Toute personne qui réside dans le Nkam en situation de handicap ne lui permettant pas de travailler et qui est sans soutien financier. Toute personne qui est situation de précarité absolue et autres grabataires isolés », a-t-on noté. Au regard de ce qui précède, le démarrage effectif du projet est prévu pour le 1er juin 2025 avec le dépôt des demandes. Après vérification, le demandeur recevra dans les 48 heures une première réponse. Il s’ensuivra des conseils pour parfaire votre demande avant transmissions à la cellule d’évaluation des demandes. La deuxième étape consistera ainsi à informer d’une réponse positive, sous réserve, ou d’un rejet de la demande dans un délai de 7 jours.