Bijou Gérardine ONGMAKAGNE : L’Audace d’une Nouvelle Figure Politique Camerounaise en 2025 :: CAMEROON

Bijou Gérardine ONGMAKAGNE : Une Nouvelle Voix pour le Cameroun en 2025

À quelques mois de l’élection présidentielle camerounaise prévue pour octobre 2025, une nouvelle figure émerge sur la scène politique : Bijou Gérardine ONGMAKAGNE. Âgée de 38 ans, cette entrepreneuse à succès, fondatrice de la maison de couture Zuhaitz, a officiellement annoncé sa candidature, marquant ainsi une transition remarquée du secteur privé vers la politique.

Un parcours entrepreneurial au service du politique

ONGMAKAGNE incarne une nouvelle génération de leaders aspirant à un changement de gouvernance. Son parcours entrepreneurial, durant lequel elle a bâti une marque reconnue, lui sert aujourd’hui de socle pour promouvoir une vision politique axée sur :

- la transparence dans la gestion des affaires publiques ;

- l’autonomisation des jeunes et des femmes ;

- la lutte contre la corruption, un fléau qui mine le développement du Cameroun.

« Le Cameroun a besoin d’un souffle nouveau », a-t-elle déclaré lors de son annonce, insistant sur la nécessité d’une action citoyenne renforcée.

Une campagne centrée sur l’inclusion et la justice sociale

La candidate entend ancrer sa campagne autour de thématiques fortes :

1. Économie : valorisation des PME et création d’emplois ;

2. Éducation : réforme du système éducatif pour plus d’équité ;

3. Santé : amélioration de l’accès aux soins de base ;

4. Jeunesse : insertion professionnelle et soutien à l’innovation.

Son approche inclusive et son discours axé sur la justice sociale contrastent avec les schémas politiques traditionnels, suscitant autant d’espoirs que de débats.

Un défi majeur attend ONGMAKAGNE : transformer l’élan entrepreneurial en réussite politique.

- convaincre un électorat habitué aux figures politiques établies ;

- structurer un mouvement capable de rivaliser avec les partis traditionnels ;

- Proposer un programme concret et réalisable.

Sa candidature s’inscrit dans une tendance plus large de renouvellement du paysage politique camerounais, où des personnalités issues de la société civile cherchent à imposer de nouvelles dynamiques.

Réactions et perspectives

L’annonce de sa candidature a suscité des réactions contrastées :

- Soutiens : beaucoup saluent son audace et son parcours inspirant.

- Sceptiques : d’autres questionnent son expérience politique et sa capacité à mobiliser à grande échelle.

Une chose est certaine : sa présence dans la course à la présidence apporte une voix distincte au débat démocratique et enrichit les discussions sur l’avenir du Cameroun.