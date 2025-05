CAMEROUN :: Distinction honorifique: Paul Biya récompense le DG de Cameroon Mining Company

Le Chinois Hong Wenqiang a été élevé ce jour au grade de Chevalier de l’ordre national de la valeur par le gouverneur de la région du Centre. C’était au cours d’une cérémonie empreinte de solennité à l’hôtel de ville de Yaoundé, en marge du défilé civil et militaire présidé au Boulevard du 20 mai par le président de la République.



Parmi les heureux récipiendaires au titre de la Fête nationale du 20 mai 2025, un jeune opérateur économique de nationalité chinoise qui développe les activités dans divers secteurs depuis une dizaine d’années au Cameroun. La patrie a ainsi exprimé sa reconnaissance à Hong Wenqiang pour sa contribution significative à l’effort de développement socioéconomique du Cameroun, et surtout son engagement à accompagner l’émergence.



Projet Mbalam

En effet, l’engagement de ce jeune capitaine d’industrie chinois se mesure à l’aune des nombreux investissements qui concourent à la transformation structurelle de l’économie camerounaise et dont le moindre n’est pas l’exploitation industrielle, par Cameroon Mining Company (CMC) dont il en est le directeur général, du gisement de minerai de fer de Mbalam. Les retombées économiques et sociales de ce projet minier majeur, régulièrement cité par le Chef de l’Etat, suscitent tant d’espoir, d’autant qu’il va générer d’énormes retombées fiscales et 12 000 à 20 000 emplois directs et indirects.

La mise en exploitation de ce chantier minier est imminente. CMC présente à cet effet un plan de croissance ambitieux débutant par une production mensuelle de 100 000 tonnes en 2025 pour atteindre une production mensuelle de plus de 800 000 tonnes en 2029. Avec l’achèvement du chemin de fer reliant la localité minière de Mbalam au port de Kribi d’ici cinq ans, la compagnie dirigée par Honq Wenqiang vise à atteindre sa pleine capacité de production, soit jusqu’à 25 millions de tonnes de DSO par an.



Cameroon Steel

Celui qui a été élevé ce jour au grade de Chevalier de l’ordre national de la valeur s’illustre par ailleurs dans la construction du Complexe sidérurgique moderne de Kribi par la société Cameroon Steel dont il préside également aux destinées. Avec un investissement global estimé à 1 000 milliards de F CFA, le projet d’aciérie de Kribi ambitionne de transformer l’industrie de la métallurgie au Cameroun. En plus de répondre à la demande locale croissante en acier, le Complexe prévoit d’exporter une partie de sa production au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), renforçant ainsi l’intégration économique régionale.

D’une capacité de production annuelle d’un million de tonnes d’acier, sa mise en œuvre contribuera également à la réduction des coûts d’acquisition de l’acier sur le marché local, augmentant ainsi la résilience de cette filière industrielle au Cameroun. Les populations appellent de tous leurs vœux la mise en œuvre effective de ce gigantesque projet d’aciérie, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 30 décembre dernier, au cours d’une cérémonie présidée au nom du président de la République, par le Premier ministre. Il va apporter des contributions fiscales substantielles, tout en générant des retombées significatives pour les communautés locales.



Un portefeuille diversifié

Les activités de Hong Wenqiang au Cameroun touchent également à l’exploitation de la petite mine d’or, notamment dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua, à travers la société XING YUANG MINING. La mise en place de la société YI CHENG PHARMACEUTICAL GROUP FABRICATION CO LTD, spécialisée dans la fabrication et la distribution des produits pharmaceutiques, est toute aussi imminente. A la faveur de l’extension de cet ambitieux projet pharmaceutique, un méga complexe hospitalier doté d’un plateau technique ultramoderne verra le jour dans la cité capitale. Le capitaine d’industrie chinois est aussi présent dans l’industrie du bois à travers l’entreprise WANZE SARL, implantée à la sortie de la ville de Yaoundé, à l’Est et à Douala-Bonabéri.

Tous les projets et autres unités industrielles ci-dessus énumérés créent de la richesse, apportent de la valeur ajoutée, et contribuent à endiguer l’épineux problème de chômage surtout chez les jeunes. « Notre ambition est d’accompagner modestement la vision présidentielle de transformer le Cameroun en chantier de l’émergence, c’est-à-dire, en un pays qui crée des richesses et les redistribue de manière équitable ; en un pays qui offre à tous des opportunités égales d’épanouissement ; en un pays à la croissance forte et durable ; en un pays à la sécurité alimentaire renforcée, bref en un pays du bonheur de tous et de chacun », a fait savoir Hong Wenqiang lors de sa prise de parole à l’occasion de la célébration de sa prestigieuse médaille.