CAMEROUN :: 20 Mai 2025: La patrie exprime sa reconnaissance à Mbe Idriss Confiance :: CAMEROON

Le président de la République a élevé ce jeune cadre en service au ministère des Finances au grade de Chevalier de l’ordre national de la valeur, primant ainsi son dynamisme, son mérite en milieu professionnel, et son aptitude à attirer les investisseurs étrangers au Cameroun.



Le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, a présidé ce jour à l’hôtel de ville de Yaoundé, la cérémonie de remise des décorations aux divers ordres nationaux au titre de la Fête nationale du 20 mai 2025. Les récipiendaires viennent de presque tous les corps sociaux : acteurs politiques, opérateurs économiques, ministres du culte, notabilités traditionnelles, personnels sanitaires, enseignants, hommes de culture, personnalités du monde sportif, etc. Parmi eux, figure Mbe Idriss Confiance, la trentaine révolue, élevé par le président de la République, grand maître des ordres nationaux, au grade de Chevalier de l’ordre national de la valeur.



Parcours atypique

A travers cette prestigieuse distinction, la patrie s’est ainsi montrée reconnaissante à l’impétrant, d’abord pour son mérite en milieu professionnel. Fort atypique, le parcours du jeune inspecteur des régies financières (Trésor) est jalonné de nombreux faits d’armes, comme en témoigne la longue expérience qu’il traîne depuis sa sortie de l’ENAM. Comme cadre en service à la Cellule de la législation à la Direction générale du trésor, de la coopération financière et matérielle (DGTCFM) en 2017, il tape déjà sur l’œil exercé de la hiérarchie qui s’empresse de le propulser comme chef service de la dépense par intérim à la Trésorerie générale de Yaoundé. A ce poste, M. Mbe participe aux travaux relatifs à la modification et à l’adoption de la liasse de la dépense publique, il contribue à la mise sur pied du contrôle double de la liasse de la dépense, et fait des propositions relatives à la création des profils aux cadres de la dépense.

Trois ans après, il est nommé inspecteur vérificateur à la Trésorerie générale de Yaoundé. Ses bons états de services lui valent notamment la lettre de félicitations du Trésorier payeur général, la désignation comme meilleur agent de la circonscription financière du Centre 2, ainsi que la lettre de félicitations du ministre des Finances. Depuis 2023, il occupe le poste d’agent comptable auprès de la Croix rouge camerounaise d’où il s’est distingué dès la première année de fonction comme le meilleur agent comptable de la DGTCFM, avec notamment un dépôt du compte de gestion avant le 30 mars.



Investisseurs asiatiques

La distinction honorifique décernée ce jour au natif de Bamoungoum, dans le troisième arrondissement de Bafoussam, récompense aussi son flair des bonnes affaires. En effet, Mbe Idriss Confiance a su convaincre plusieurs investisseurs asiatiques de prendre la destination du Cameroun, à travers les prestations intellectuelles comme consultant en audit et fiscalité et formateur des jeunes comptables au sein des sociétés à capitaux chinois basées au Cameroun. Entre autres, Bonne Chance Petroleum (distribution de produits pétroliers), Yi Cheng Pharmaceutical Group Fabrication (production et vente des produits pharmaceutiques et développement d’un complexe hospitalier avec un plateau technique ultramoderne), Cameroon Mining Company (exploitation industrielle du gisement de minerai de fer de Mbalam), Cameroon Steel (aciérie), Wanze Sarl (filière bois), hôtel Blue Diamond (secteur de l’hôtellerie), Xing Yang Mining (exploitation aurifère artisanale), etc.

Mbe Idriss Confiance a su mettre à profit ses multiples séjours à l’étranger et son entregent pour faire venir tous ces investissements chinois au Cameroun. On lui doit aussi l’arrivée de China Railway 20th Bureau Group Corporation (CR20) au pays. L’entreprise, filiale africaine du géant China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), a réalisé les travaux routiers du lot 2 A Ntui-Ndjolé (60 km), y compris 73 km de routes communales et du lot 2 B, Ndjolé-Mankim (36,7 km), sur la Route nationale N°15. CRCC quant à elle fait partie du consortium d’entreprises chinoises conduit par Bestway Finance LTD dans le cadre du développement du mégaprojet minier Mbalam/Nabeba, dont l’épine dorsale repose sur la construction du chemin de fer Mbalam-Kribi (540 km) et du terminal minéralier au port de Kribi d’une capacité de traitement annuel de 125 millions de tonnes. Cette entreprise de construction publique chinoise va réaliser ces deux infrastructures de très grande envergure.