Scandale de corruption de Glencore au Cameroun : 10 millions d'euros de pots-de-vin révélés

Dans un premier verdict rendu en novembre 2022, la société Glencore a reconnu avoir corrompu les dirigeants camerounais pour se procurer du pétrole à un prix en dessous du marché. Un second procès au pénal s'ouvre le 10 septembre 2024 à Londres contre 5 dirigeants de la société.

Selon l'extrait de la sentence rendue par la justice britannique en novembre 2022, Glencore a versé des pots-de-vin, par l'intermédiaire d'un employé du bureau Afrique de l'Ouest, à des responsables de la compagnie pétrolière et gazière nationale du Cameroun (SNH) et de la raffinerie nationale (SONARA). Il s'agissait d'accorder à Glencore un traitement favorable en ce qui concerne l'attribution et la vente de pétrole brut et l'achat de produits pétroliers.

Les sommes déployées à l'aide de cette technique s'élevaient à 4 187 820 EUR. Cela a créé un fonds d'argent qui était retiré en espèces au Nigéria et transporté, souvent par jet privé, au Cameroun où il était mis à la disposition d'un individu qui l'utilisait pour verser des pots-de-vin à ces fonctionnaires.

De plus, un individu a également retiré 6 344 892 EUR en espèces de la caisse de Glencore à Baar, en Suisse, en prétendant qu'il s'agissait de dépenses de bureau ou, à une occasion, de divertissements. Cet argent a été emporté au Nigéria et au Cameroun et utilisé pour verser des pots-de-vin à des fonctionnaires.

Au total, la somme dépassait 10 millions d'euros de pots-de-vin versés par Glencore pour obtenir des contrats pétroliers au Cameroun.