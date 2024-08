CAMEROUN :: Tragique accident de la route à Buea : 2 morts dans une collision entre un camion et un taxi :: CAMEROON

Un tragique accident de la circulation s'est produit ce matin au quartier Molyko de la ville de Buea. Le chauffeur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule, heurtant violemment un taxi.

Selon les informations, l'accident s'est déroulé aux environs de 8h00. Elvis Ewang, le chauffeur du véhicule jaune, a malheureusement rendu l'âme sur le coup. Quant à Bertrand, qui se trouvait à bord du taxi, il a succombé à ses blessures un peu plus tard.

Les forces de l'ordre et les secours se sont rapidement mobilisés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel.

Cette tragédie soulève à nouveau la question de la sécurité routière au Cameroun, où les accidents de la circulation sont malheureusement trop fréquents. Les autorités compétentes sont appelées à renforcer les mesures de prévention et de contrôle pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Les familles des victimes sont dans le chagrin et reçoivent le soutien de la communauté locale. Cet accident déchirant rappelle l'importance de la prudence et du respect du code de la route par tous les usagers de la route.

Nos plus sincères condoléances vont aux proches d'Elvis Ewang et de Bertrand. Puissent-ils trouver la force de surmonter cette douloureuse épreuve.