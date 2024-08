Et si jamais Kamala Harris devenait président des États-Unis... :: UNITED STATES

En Mars 2024, le président Macron dit, à propos de Donald Trump, qu’il ne pensait pas qu’il reviendra au pouvoir. Ces propos qui ont pu paraître anodins a certains ne l’étaient pas. En fait, c’est curieux pour un président de faire des déclarations aussi osées à propos de l’issue des élections dans un pays étranger. Et pour cause, c’ est presque certain que le président Macron passait le message aux initiés à travers le monde de ce que Donald Trump ne devait pas être élu.

Ceux qui nous lisent savent que Donald Trump avait gagné les élections présidentielles en 2020 mais n’avait pas pu accéder à la présidence. Le complot contre lui impliqua des acteurs de pays aussi divers que la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et le Vatican! Que peut bien faire l’église dans de sordides manœuvrés politiques ? Eh bien, le Vatican sous le pape François démontre un peu plus clairement tous les jours qu’il fait partie des mondialistes. Même la Cour Supreme des États-Unis, composée en majorité de juges conservateurs, donc favorables à la politique de Trump refusa d’examiner les preuves de fraude électorale que les avocats de Donald Trump détenaient.

Aujourd’hui encore, Donald Trump est très populaire et presque certain de gagner les élections présidentielles de Novembre 2024. En fait il est presqu’imbattable en ce moment. Même les sondages des journaux Main Stream qui le détestent pourtant lui donnaient un avantage de près de 10 points sur Biden qui était à l’époque le candidat du parti Démocrate. Mais il y’a des personnes et des entités très puissantes allant des services de sécurité (FBI, CIA, NSA), aux médias, banques, et à la quasi-totalité de l’establishment qui sont déterminées à assurer qu’il ne revienne pas au pouvoir, et ce par tous les moyens….

D’abord tous ces sinistres personnages craignent pour leur carrière et leur liberté si Trump revenait au pouvoir. Les pays de l’Union Européenne eux-mêmes redoutent cette éventualité. Nancy Pelosi, ancienne leader la Chambre des Représentants au Congrès américain résume bien ce sentiment lorsqu’elle dit de façon métaphorique que le retour de Donald Trump à la Maison Blanche signerait la fin de l’Amérique. Elle sait qu’elle et sa clique auraient alors à répondre de la persécution juridique (4 procès non fondés qu’il a subis pendant et après sa présidence), des diverses violations flagrantes de la loi et des actes de haute trahison contre le pays. Pour cela seulement ils ne peuvent lui permettre de redevenir président. Mais Ce n’est pas tout ni même le plus important.

Donald Trump est le candidat des patriotes américains en conflit avec les mondialistes qui eux veulent faire avancer le projet du Nouvel Ordre Mondial (NOM) aux dépends des intérêts de la République américaine. Trump ne se bat pas uniquement contre le parti démocrate mais aussi et surtout contre le Nouvel Ordre Mondial dont de nombreux Républicains sont membres. Et tous ce beau monde qui ne veut pas de Trump à la présidence s’est mis à l’œuvre pour que cela n’arrive pas.

La première alerte a été la tentative d’assassinat manquée que le “Secret Service” (le service de protection du président, des anciens présidents et autres dignitaires) et la police locale qui étaient censés assurer sa sécurité, ont clairement laissé faire.

Ensuite, il y a eu le coup de force contre le président Joe Biden pour qu’il renonce à un nouveau mandat. L’ex-président Obama serait l’acteur majeur de ce coup et Nancy Pelosi, la personne ayant délivré le message à Joe Biden: Se retirer volontairement ou alors être mis à la porte de façon disgracieuse à travers l’article 25 qui peut faire partir un président jugé incapable d’assumer ses fonctions pour raison de santé. Obama et ses Maîtres avaient évidemment le soutien de Chuck Schumer et de Hakeem Jeffries les leaders démocrates au Sénat et à la Chambre des Représentants respectivement.

Biden parti, Kamala Harris que les médias américains avaient d’abord rejetée, prend les devants de la scène. Contrairement à Joe Biden dont une victoire éventuelle aurait été difficile à faire avaler au public américain du fait de son état mental, Kamala Harris est une candidate viable avec laquelle on peut faire accepter un autre coup de force au public américain. Kamala Harris n’est donc pas simplement la candidat du parti Démocrate mais le choix du NOM.

Et cela se voit bien: En 24h après qu’elle ait été présentée comme le candidat démocrate elle reçut 81 millions de dollars de dons pour sa campagne, chose qui ne s’était jamais vue sans l’histoire des élections présidentielles américaines. N’étant pas très populaire, on ne peut penser que ce soient des américains ordinaires qui aient fait ces contributions. Elle a reçu cet argent de milliardaires et multinationales affiliés au NOM par des mécanismes obscurs légaux ou illégaux.

Malgré cela, tous les experts savent qu’elle n’a pas ce qui faut pour gagner contre Donald Trump parce qu’entre autres, elle ne s’est pas illustrée comme une personne particulièrement brillante pendant toute sa carrière. Mais les Maîtres du Monde et leurs agents dans le monde politique ne vont pas se laisser embêter par un détail pareil. En fait, l’une des raisons pour laquelle elle a été choisie est que n’ayant pas accédé à la présidence du fait de son mérite propre, elle sera une présidente plus obéissante et manipulable entre les mains des Maîtres du Monde.

Dans la logique de barrer la voix à Donald Trump, certains membres du Congrès du parti de Trump en complicité avec le Nouvel Ordre Mondial ont déjà demandé au président Biden de démissionner de la présidence des États-Unis sous le prétexte qu’il serait incapable d’assumer ses fonctions du fait de son état mental que lui-même n’a jamais reconnu. Une démission du président Biden mettrait immédiatement Kamala Harris dans le Bureau Ovale et lui donnerait une posture bien meilleure que celle qu’elle a maintenant car elle irait aux élections en tant que président en poste sortant même si c’est seulement pour 2 mois.

A défaut d’une démission à la présidence qui franchement ébranlerait encore davantage la confiance du public par rapport à la démocratie américaine l’Establishment commence à préparer le public pour le coup de force c’est-à-dire, à une victoire frauduleuse de Kamala Harris. Les sondages truqués de ces derniers jours mettent parfois les deux candidats au même pied d’égalité, parfois donnent un point d’avance à Donald Trump et parfois 3 points de plus à Kamala Harris. On peut s’attendre à ce qu’ au fur et à mesure que l’on se rapproche du 5 Novembre, jour de l’élection, que Kamala Harris prenne le dessus dans les sondages.

Le dernier signe précurseur de fraude électorale que nous allons mentionner est l’amélioration artificielle dans les prochaines semaines des indicateurs économiques pourtant mauvais (les chiffres officiels de chômage viennent de monter à 4.3% et le pays baigne dans l’inflation) en ce moment. On procédera à cette manœuvre pour améliorer l’image de Kamala Harris, la deuxième personnalité de l’administration actuelle.

On peut penser qu’il y aura d’autres tentatives d’assassinat de Donald Trump, plus sournoises et sophistiquées avant et après les élections présidentielles. Qu’il survive ou pas avant les élections, nous avons des raisons objectives d’émettre de sérieux doutes à l’éventualité qu’il devienne de nouveau président des États-Unis. Après tout, ils (NOM et affidés) ont réussi à voler les élections présidentielles en 2020 (que Trump a gagnées avec plus de voix que celles de 2016), les élections législatives en 2022 et nous ne voyons absolument pas pourquoi ils n’essayeront pas de tricher une nouvelle fois en 2024.

Et si jamais Kamala Harris devenait président des États-Unis, vous sauriez que “la bête de l’événement” que le président Macron a annoncée dans une de ses interviews en 2020 est cette fois-ci définitivement sur le point d’entrer en scène ; Alors on verra arriver aux Etats-Unis et dans le monde des choses horribles.