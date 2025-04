CAMEROUN :: Quand les médias s'opposent sur l'impact des publications de Paul Biya sur les réseaux sociaux :: CAMEROON

Le paysage médiatique camerounais s'agite autour des récentes publications de Paul Biya sur les réseaux sociaux, révélant des visions diamétralement opposées entre deux titres influents : Cameroon Tribune, le média officiel, et La Voix du Centre, plus indépendant dans sa ligne éditoriale.

Ce matin, Cameroon Tribune fait sa Une avec le titre : « Unité et vivre ensemble : Paul Biya enflamme la toile ». Selon le journal gouvernemental, les publications du chef de l'État suscitent un fort engagement, renforçant le sentiment d’unité nationale et d’attachement aux valeurs républicaines. Pour Cameroon Tribune, cette stratégie numérique participe d’une volonté claire de rapprochement entre le président et la jeunesse connectée du pays.

À l’opposé, La Voix du Centre affiche une lecture bien plus nuancée : « Les publications de Paul Biya sur Facebook peinent à mobiliser ». Le journal souligne une faible interaction, des commentaires mitigés et un nombre de partages jugé en deçà des attentes. L'article met en avant le manque d’engouement réel sur le terrain, remettant en question la portée de cette communication numérique.

Ce décalage entre la presse officielle et indépendante révèle une fracture médiatique sur l’évaluation de la présence numérique du président. Tandis que certains y voient un outil stratégique de modernisation de la communication présidentielle, d’autres pointent un fossé persistant entre le pouvoir et une partie de l’opinion publique.

Dans un contexte où les réseaux sociaux deviennent un espace politique incontournable, la question n’est pas seulement de savoir ce que le président publie, mais comment ces messages sont reçus, partagés, interprétés – voire contestés – dans la sphère publique.

Alors que l’image du président est scrutée à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, la gestion médiatique de sa communication numérique devient un sujet à part entière. Les divergences de ton entre Cameroon Tribune et La Voix du Centre témoignent d’un débat plus large : celui de la place des médias dans la construction – ou la déconstruction – de l’image présidentielle à l’ère numérique.