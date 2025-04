CAMEROUN :: Scandale pétrolier à la SNH : 140 milliards de FCFA disparus, Nathalie Moudiki dans la tourmente :: CAMEROON

La SNH (Société Nationale des Hydrocarbures) est au cœur d’un scandale financier impliquant la disparition de cinq cargaisons de brut, estimées à 140 milliards de FCFA. Des sources internes accusent Nathalie Moudiki, épouse de l’Administrateur-Directeur Général Adolph Moudiki, d’être au centre de ce vaste système de détournement.

Une gestion opaque et des allégations graves

Dans une note interne datée du 2 avril 2025, la SNH a nié ces accusations, affirmant que toutes les transactions sont traçables et sécurisées par des instruments bancaires. Pourtant, des preuves suggèrent que plusieurs cargaisons, dont une livrée à l’obscure société Techlogix, n’ont jamais été payées conformément aux contrats.

Nathalie Moudiki, l’ombre derrière la SNH ?

Selon des documents internes, Nathalie Moudiki aurait pris le contrôle de fait de la SNH, utilisant même la signature scannée de son mari pour valider des décisions illégales. Elle aurait également modifié l’organigramme de l’entreprise, plaçant des proches à des postes clés pour faciliter le pillage des ressources pétrolières.

Un silence complice des plus hautes autorités

Malgré l’ampleur du scandale, aucune enquête sérieuse n’a été ouverte. Le conseil d’administration de la SNH a été empêché de se réunir, et même le Ministre d’État Ferdinand Ngoh Ngoh s’est vu refuser l’accès aux locaux. Ce silence renforce les suspicions de complicité au plus haut niveau de l’État.

Un pays en pleine dérive financière

Ce scandale s’ajoute à une longue liste d’affaires non élucidées, comme le cas Glencore, où des ventes de pétrole à prix bradés avaient déjà défrayé la chronique. Sans un audit indépendant, la gestion du pétrole camerounais restera synonyme de gabegie et d’impunité.

Le Cameroun, déjà fragilisé par des années de mauvaise gouvernance, ne peut plus se permettre de tels scandales. La transparence et la reddition des comptes sont indispensables pour éviter l’effondrement total d’un secteur stratégique.