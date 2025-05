Coopération de défense Cameroun-Turquie : Le tête à tête des ministres BETI ASSOMO et YAŞAR GÜLER :: CAMEROON

Le Cameroun et la Turquie entretiennent des relations bilatérales fructueuses sur plusieurs axes et particulièrement la coopération dans le domaine militaire.

Cette collaboration a abouti aux « formations, à titre gracieux, d'Elèves-officiers d'Active et d'Elèves Sous-officiers, offertes par la Türkiye dans les Académies Militaires de l'Université de la Défense Nationale de la Turquie, ainsi que pour l'accueil des missions d'études internationales de l'École Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé (ESIG) en juin 2024, et celle de l'École Internationale des Forces de Sécurité d'Awae (EIFORCES) en juillet 2023… »

La rencontre du 7 mai 2025 à Yaoundé entre Joseph BETI ASSOMO ministre de la Défense du Cameroun et son homologue YAŞAR GÜLER Ministre turc de la Défense Nationale porte sur les questions de coopération militaire notamment « la ratification par le Cameroun et la Turquie de l’Accord-cadre Militaire et de l’Accord de coopération en matière de formation militaire signés le 30 janvier 2018 à Ankara, a donné de nouvelles allures à la coopération militaire bilatérale », « les projets de montée en puissance de l’Industrie de Défense du Cameroun en partenariat avec l'Industrie de Défense turque et conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'Industrie de Défense signé en 2013, le suivi de ces projets est assuré par la Présidence de l'Industrie de Défense turque, rattachée à la Présidence de la République de Turquie. »

Tous les détails en coopération militaire n'étant pas toujours révélés à la presse, les deux ministres évoqueront certainement des questions secrètes en backoffice.