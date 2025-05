CAMEROUN :: Lettre N°1 de Jean Blaise Gwet,candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au peuple :: CAMEROON

Engagement n°1 : Préserver la paix et consolider la cohésion sociale

Mes chers(es) compatriotes,

Le Cameroun traverse une période charnière de son histoire. Entre tensions silencieuses, fractures sociales, insécurités localisées et désenchantement national, nous devons avoir le courage de regarder la réalité en face : notre paix est menacée, notre cohésion se fragilise. Pourtant, il n’existe pas de développement sans paix, ni de progrès sans unité.

Je suis de ceux qui croient fermement que la paix ne se décrète pas ; elle se construit, jour après jour, à travers des institutions justes, un dialogue permanent et une écoute sincère des souffrances et des espérances des populations. La cohésion sociale, elle, naît de la justice sociale, du respect des diversités culturelles et linguistiques, et d’une gouvernance qui rassemble plutôt que divise.

Mon premier engagement " https://mpcc.be/1-preserver-la-paix-et-consolider-la-cohesion-sociale/ " en tant que futur Président de la République du Cameroun est donc clair : préserver la paix et consolider la cohésion sociale, dans toutes nos régions, avec tous nos peuples.

Je travaillerai à :

- Réconcilier les Camerounais entre eux, par une politique de vérité, de réparation et de dialogue inclusif ;

- Pacifier les zones de conflits, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, par la négociation et la reconstruction de la confiance ;

- Promouvoir un patriotisme rassembleur, loin des instrumentalisation ethniques ou politiques ;

- Mettre fin à l’exclusion et aux discriminations, en assurant à chaque Camerounaise et chaque Camerounais une place dans le destin national.

Je m'engage à faire de la paix et de l’unité les piliers de notre renaissance collective. Parce que sans elles, notre nation est condamnée à la stagnation.

Un nouveau Cameroun est possible. Mais il ne se construira pas sans vous.

Nous avons besoin de vous. C’est pourquoi nous vous tendons la main.

Engageons-nous aux côtés de Jean Blaise Gwet " https://mpcc.be/jean-blaise-gwet-2/ " pour bâtir ensemble un Cameroun réconcilié et ambitieux.

Et pour que ce rêve prenne vie, chaque geste compte, chaque appui est précieux.

