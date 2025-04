CAMEROUN :: Révérand Paul ZANG: Les 10 ans d'existence de la chapelle de la grace, c'est 10 ans de Dieu d'abord :: CAMEROON

C'est ce qui ressort du message d'homélie prophétique , délivré ce 13 avril par le révérand Paul ZANG dans la cadre de la célébration du 10e anniversaire du post missionnaire la Chapelle de la Grace Mimboman Maetur lieu dit mosquée.

Les Hommes de Dieu, autorités administratives sont venues en masse célébrer et témoigner de la main puissance de Dieu établit au sein du post missionnaire de la Chapelle de la Grâce Mimboman Maetur qui souffle sur sa 10e bougie.

Pour être plus précis, c'est le 5 avril 2015, que l'apôtre le révérand Paul ZANG a eu une vision de bâtir ce post missionnaire la Chapelle de la Grace Mimboman Maetur. En 5 mois l'oeuvre a été réalisé.

Pour remonter un pan de son histoire :«J'avais 20 ans quand je commençais avec Jésus , j'étais en ce moment étudiant en troisième année à l'université précise le révérand Paul ZANG.

Il poursuit en disant ,en 10 ans nous avons formé, béni, changé des vies de beaucoup de personne. Nous sommes une église des bâtisseurs, nous avons deux objectifs au sein de notre chapelle amener le peuple de Dieu au salut ; permettre que le peuple de Dieu règne sur la terre , pour l'homme de Dieu apôtre Paul ZANG nous croyons que l'évangile doit -être adapter à la situation socio politique-économique de l'Afrique.

Ce 13 avril, au delà des bénédictions, des élévations , réussites glanées pendant 10 années d'existence au service de Dieu et ses enfants , c'etait aussi l'occasion idéal pour le révérand Paul ZANG d'élever une prière de paix pour la nation camerounaise et son illustre Chef de l'État Paul BIYA.

C'est donc aux couleurs de l'uniforme de circonstance que les fidèles et l'ensemble du clergé ont élevé ses voix. Une symbolique particulière pour l'apôtre Paul ZANG c'est le devoir d'un homme de Dieu de prier pour les autorités encore en place.

Quelques moments fars de cette célébration, des témoignages des anciens d'églises au même titre que les Hommes de Dieu, qui ont béni et fait des témoignages en faveur de la grâce reçus au sein de ladite chapelle en 10 ans d'existence.

«Je suis à la chapelle de la grace avec ma famille depuis 7 ans et en 7 ans , nous avons vécus des expériences, la bonté de l'éternel à travers l'onction de notre papa Paul révérand ZANG souligne une ancienne de l'église , le Dieu d'ici est un Dieu fidèle, soyez juste loyale chère fidel renchérit-elle».Des malédictions sont transformées en bénédictions au sein de la chapelle de la grace laisse entendre à son tour un fidèle de l'église.

Notons qu'au cours de cette célébration, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 , Jacques Yoki Onana a brillé par sa présence pour témoigner aux côtés des Hommes de Dieu ces 10 ans de célébration.

Il faut le préciser, la première église la chapelle de la grace était d'abord établit au quartier Cornier ici à Yaoundé, de nos jours la mission s'établit non seulement à Douala mais également à l'international, d'ailleurs à ce sujet le coup d'envoi de la relance des activités de l'eglise chapelle de la grace du côté de Paris sera effective cette semaine sans oublier aussi les célébrations du côté du Canada et en côte d'ivoire précise le révérand au micro de la presse.

ORGANIGRAMME CHAPELLE DE LA GRACE

La chapelle de la grace en 10 ans, 10 ans qui représente le chiffre de la responsabilité devant Dieu , s'organise tel que suit: un sur-intendant en la personne du révérand Paul ZANG ; un collège des pasteurs ; un groupe évangéliste, intercepteur ; un groupe activités : hôtesses, Chorales, protocoles ; et un collège des anciens. Or mis la chapelle, d'ici peu la salle des fêtes sera opérationnel.

Vers la fin des festivités, au tour de 17 heures 30 minutes, le révérand Paul ZANG comme un bon fidèle loyale et reconnaissant a tenu à benir et célébrer toutes les personnes qui ont semé une graine dans sa vie en partant par les membres de sa famille, son père dans la foi ,au travers des images qui défilaient sur les écrans Leg installés dans chaque recoin de la chapelle , un moment émouvant ,rempli de sagesse et de bénédiction en ces termes :"avant de devenir pasteur , il ya des gens qui ont investi dans ma vie, soutenu moralement et financièrement , ce n'est pas l'église qui m'as donné ce que j'ai aujourd'hui" déclare prophétiquement l'apôtre le révérand Paul ZANG au sein de l'assemblée.

"Dieu en disant a fait et va continuer à le faire" , c'est autour de la coupure du gâteau que s'est achevée la célébration de ses 10 ans de Chapelle de la Grace Mimboman Maetur ce 13 avril 2025.