CAMEROUN :: Nécrologie : Fritz Ngoh le président du Mouvement écologiste abandonne le combat politique :: CAMEROON

Quasiment inconnu du landerneau politique camerounais, Fritz NGOH avait, cependant, été candidat lors du scrutin présidentiel d’octobre 2011 au Cameroun. Se sentant un poids politique insignifiant, Fritz NGOH va rallier la candidature de Paul BIYA, dans l'espoir d'être nommé ministre de l'Environnement.

Il sera désagréablement surpris par l'indifférence de l'homme du 06 Novembre, même s'il se vantera plus tard : " j'ai été appelé par des gens de la présidence qui m'ont appelé pour me féliciter par rapport à l'élection présidentielle de 2011." A la question de savoir de quel poids pèsent les personnalités de la présidence de la République qui l'avaient appelé pour le féliciter, le président du MEC gardera le mystère

Tristesse et affliction. Le président fondateur du Mouvement Écologique du Cameroun ( MEC) est mort ce mercredi, 29 décembre 2021 des suites de maladie. Trop peu de détails restent cependant disponibles sur la mort de cet homme politique dont le parti n'a ( n'avait) aucune envergure pour bousculer le régime de Yaoundé, ne serait-ce que sur des problématiques écologiques et environnementales

Le MEC revient sur la scène politique en février 2020, au bénéfice des élections législatives et municipales. Il présente des candidats dans l'arrondissement de Douala 1er, et échoue lamentablement. Ancien du Social Democratic Front de Ni John FRU NDI, Abel ELIMBI LOBÉ est présenté pour le poste de député pour le compte du MEC, et est aussi laminé par des adversaires.

En somme, Fritz NGOH était un politicien du dimanche. Un politicien sporadique et saisonnier quasi méconnu du public, et sans idéologie claire, relativement à son programme écologique.

Une pensée pour sa famille, ses amis et connaissances.