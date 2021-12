CAMEROUN :: LA COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA PRESENTE LA 2EME EDITION "FESTIVAL DOUALA FIESTA" :: CAMEROON

Du 20 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022, Douala vibrera au rythme du festival Douala Fiesta. C’est une initiative qui reste à saluer. Lors de cette période festive, il faut bien que tout Camerounais puisse s’amuser et se détendre comme il le sent et de la meilleure des manières.

Après une première édition réussie l’année dernière, la communauté urbaine de Douala a décidé de remettre ça cette fin d’année avec encore plus d’améliorations et d’innovations à tous les niveaux. En effet, face à la presse ce jeudi 16 Décembre, le Maire de la ville le Dr Roger Mbassa Ndine a annoncé des couleurs pour la deuxième édition du Douala Fiesta.

Après une année 2021 difficile pour tous à cause de la pandémie de covid 19, la communauté urbaine de Douala a pensé au moyen adéquat pour rendre la ville attrayante et festive en cette fin d’année. Quoi de mieux que le Douala Fiesta ? Effectivement, le douala Fiesta est ce qu’il faut en cette fin d’année. Présente en point de presse ce 16 Décembre 2021, le conseiller technique a affirmé que tout n’est pas au top mais que « l’important est d’avoir quelque chose de beau et de proche des populations ».

Le maire de la ville quant à lui a promis illuminer et faire briller certains endroits stratégiques de la ville de Douala. Ceci pour une bonne synchronisation entre les fêtes de fin d’année et le Douala Fiesta qui est censé mettre la ville entière dans un climat de fête et de joie. C’est la raison pour laquelle Mr le Maire a promis illuminer par exemple le rond-point Deido en bleu car le bleu représente entre autre la paix, la joie et la tranquillité…

Festival Douala Fiesta, Toute la ville en fête Douala fiesta est un évènement organisé par la CUD en partenariat avec l’agence évènementiel Club Nkotti. L’idée originale est, à l’occasion de la fin d’année de créer un point de fortes attractions dans chaque arrondissement de la ville et de marquer à la fois une fin et un début d’année. Cette année, la deuxième édition du Douala Fiesta se déroulera dans les six sites des six arrondissements que compte la ville. En effet, le festival se tiendra simultanément dans les six arrondissements. Les populations de DLA 1 célèbreront du côté de la salle des fêtes d’AKWA, DLA 2 du côté du stade Fampou. De leurs côtés, les populations de DLA 3 et 4 célèbreront le Douala Fiesta à Mbanga Japoma et à la Place Din Samè. DLA 5 convergera du côté du Club Camtel Bépanda et enfin, DLa 6 sera à l’Esplanade de l’hôtel de ville de Manoka.

La cérémonie d’ouverture se tiendra sur le site de la Place Din Samè de Bonassama (DLA 4) et sera présidé par le préfet du Wouri. La clôture se fera sur le Site du Club Camtel Bépanda et sera présidée par le Maire de la ville le 02 Janvier 2022. L’entrée est libre et gratuite. Ainsi, 09h (pour les exposants et 11h pour les visiteurs), jusqu’à 23h59, tout le monde est invité à faire la fête au Douala Fiesta.

Pour l’occasion, plusieurs activités sont prévues comme :

-Elections Miss -Karaoké -Dance Battle -Manège -Danses patrimoniales -Etc.

Les inscriptions pour la participation aux différentes activités se font sur le site de Douala Fiesta : http://www.doualafiesta.com/.

En point de presse, le Maire de la ville Dr Roger Mbassa Ndine a promis une présence effective des artistes de toutes sortes (artistes plasticiens, musiciens…) pour le bonheur des populations. « C’est pour permettre aux populations de s’éclater après une année 2021 difficile, s’éclater dans l’ordre et non dans le désordre » déclarait-il aux hommes et femmes de médias ce 16 Décembre. Le maire pense aussi que Douala Fiesta est une occasion de sensibiliser les populations à l’éduction à la citoyenneté