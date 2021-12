Enfin ! Samuel Eto’o élu président de la fédération camerounaise de football :: CAMEROON

Au terme d’une campagne mouvementée et d’un processus électoral tendu, le candidat Samuel Eto’o a remporté la présidence de la fédération camerounaise de football.

Enfin !

Enfin un vrai programme

Parmi tous les programmes qui étaient proposés lors de cette campagne pour la tête de la Fécafoot, celui de Samuel Eto’o Fils était manifestement le meilleur ! C’était le seul projet qui visait à réhabiliter à la fois le football camerounais, les journalistes sportifs camerounais ainsi que le grand public et les observateurs sportifs camerounais.

Samuel Eto’o Fils envisage de rénover intégralement notre paysage footballistique, afin de « redonner au football camerounais sa grandeur ». Il a promis de revaloriser la condition de nos jeunes footballeurs, ceux-là même qui croupissent actuellement dans une pauvreté extrême. Il a prévu de les faire enregistrer à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et de les faire assurer, afin de mieux organiser leur retraite. Il a projeté la construction de plusieurs stades municipaux dans plusieurs petites villes du Cameroun, y compris à Dibombari où réside mon ami Pierre La Paix Ndamè. Il a même déjà rencontré des centaines d’investisseurs et d’entrepreneurs, lesquels n’attendaient plus que son investiture avant d’injecter beaucoup, beaucoup d’argent à l’intérieur de notre pitoyable football…

Enfin un vrai président

Rien que de par sa carrure, Samuel Eto’o Fils représentait le candidat parfait ! Que dis-je, indiscutable. De par sa renommée et de par son aura interplanétaire, Samuel Eto’o Fils symbolisait déjà le candidat presqu’idéal…

Avec un président comme lui à la tête de notre Fécafoot, nous avons tout à gagner. Même si c’est uniquement sur le plan marketing, c’est déjà énorme. Même si c’est exclusivement sur le plan cosmétique, ce sera déjà très considérable. Parce que le seul nom « Samuel Eto’o Fils » représente un label international, et rien que cet aspect de sa présidence pourra faire bouger les choses au niveau de notre fédération camerounaise de football.

Mais en sus de cela, il s’agit d’un ancien footballeur de très haut niveau, et d’une gloire panafricaine. Samuel Eto’o Fils dispose d’une crédibilité à nulle autre pareille, lui qui demeure le meilleur buteur de l’histoire des Coupe d’Afrique, le recordman des sélections —et accessoirement meilleur buteur— en équipe nationale du Cameroun, et le quadruple détenteur du Ballon d’Or continental. C’est une légende vivante qui connaît le football du bout des doigts, qui a eu à côtoyer les plus prestigieuses institutions du sport international, et qui comprend parfaitement comment ça marche. D’ailleurs en plus de son diplôme en management qu’il a brillamment obtenu à l’Université de Lyon, il dispose d’un carnet d’adresses qui contient des chefs d’Etat, des présidents d’organisations internationales, des meilleurs footballeurs du monde, des hommes les plus riches de la planète, etc.

Enfin un vrai football

Enfin, nous allons rejouer au football ! Car dans ce pays de vingt-cinq millions d’âmes, il n’y a même pas un championnat de football qui se dispute. Que ce soit en Elite One ou en Elite Two qui étaient pourtant censés être des championnats professionnels, ou alors dans les ligues régionales et départementales qui sont des ligues amateures.

Il n’y avait plus de football dans notre Cameroun ! Aucun championnat de jeunes, aucun championnat de femmes, aucun championnat de vétérans, aucun championnat tout court. Mais avec Samuel Eto’o, tout cela va changer. Nous commencerons par avoir un calendrier clair et net, et celui-ci sera respecté parce que tous les clubs de notre pays seront subventionnés par des fonds provenant de la fédération. Nous retrouverons un championnat attractif avec des footballeurs qui nous produiront du beau football, puisqu’ils seront désormais rémunérés à leur juste valeur. Nos stades seront remplis parce que le public se repassionnera pour notre sport phare ; d’ailleurs ce sera très facile puisque le nouveau président de la Fécafoot, s’appelle tout simplement Samuel Eto’o Fils.

Enfin un vrai Cameroun

Pour vous dire vrai, j’étais très dubitatif quant à l’élection de notre goléador Samuel Eto’o Fils. Et je n’étais pas le seul, en fait. Car malgré toute son aura, malgré toute sa prestance et malgré sa campagne électorale qui nous a démontré son ambition démesurée pour notre pays, personne n’était confiant. Puisque nous sommes dans un pays où la compétence et le mérite ne suffisent pas, et où seuls dominent les réseaux mafieux ainsi que la concussion et la corruption généralisée.

Lors de cette élection pour la tête de la Fécafoot, le candidat Seydou Mbombo Njoya semblait serein et confiant, ce qui semait le doute chez tous ses adversaires. Il semblait tenir les ficelles de cette élection en tant que président intérimaire de cette fédération, et il bénéficiait de plusieurs alliances maléfiques. Mais la victoire de Samuel Eto’o a été une demie-surprise et un soulagement, et je considère même cela comme une petite victoire pour le Cameroun. Car c’était aussi la preuve qu’avec un peu de transparence, avec un peu de détermination et avec une commission électorale impartiale et équitable, on pourra peut-être obtenir de vrais résultats lors des futures présidentielles qui auront lieu ici dans notre pays…

Ouf !

Donc à l’issue d’une campagne mouvementée et d’un processus électoral hyper tendu, le candidat Samuel Eto’o Fils a remporté la présidence de la fédération camerounaise de football.

Enfin !

Enfin la transparence ! Dorénavant, tous les contrats de la Fécafoot seront officiellement divulgués, ainsi que les indemnités, les salaires, les frais de mission et autres perdiems qui sont souvent distribués lors de leurs nombreux séminaires.

Enfin le football aux footballeurs ! Car c’était l’un des reproches qu’on faisait à notre fédération, qui a longtemps été verrouillée et pilotée par des administrateurs qui ne comprenaient rien au football.

Enfin la fierté pour notre pays, car l’élection de Samuel Eto’o a mobilisé la ferveur et l’exaltation de presque tous les Camerounais !

Puisqu’il est l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Puisque lorsqu’il parle de football, il sait exactement de quoi il parle. Puisque notre fédération était embrigadée par des brigands depuis environ une vingtaine d’années, et que ce brigandage était bien protégé par la Fifa et sa complice la Confédération africaine de football (CAF).

Mais enfin, avec Samuel Eto’o, tout ce malheureux spectacle va bientôt se terminer.