FRANCE :: Thierry TCHAGA: L'ELECTION DE SAMUEL ETO'O M'INSPIRE BEAUCOUP D'ESPOIR POUR LA FECAFOOT

Mr TCHAGA est président d'association à Paris, à l'idée de savoir ce qu'il pense de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fécafoot, voici ses éléments de réponse.

Tout d’abord merci Monsieur Hilaire SOPIE des Éditions SOPIE PROD pour cet intérêt toujours croissant pour la diaspora.

Cet Élection inespérée, menée tambours battants m’inspire beaucoup d’espoir pour la FECAFOOT d’abord avec cet image assez ternie, pour les joueurs et les amoureux du football camerounais, pour les autres organismes quels qu’ils soient et enfin pour notre très Cher et Beau Pays le Cameroun. - Maintenant pour nous de la diaspora on sait que la double nationalité est actée de fait. Que d’ESPOIR pour les amoureux du CAMEROUN.

Concernant le processus électoral, quelles réflexions faites vous?

Voyez-vous, il était presque question qu’on ne pouvait organiser et réussir une élection démocratique dans notre Pays.

À cet échelle, la FECAFOOT et ELECAM ont su avec tact démontrer en mondiovision que c’était possible et désormais réalité. Un code électoral consensuel, une liste transparente d’électeurs, une liste transparente des candidats, une élection transparente sans pression des uns sur les autres.

Enfin, une conscience du changement ou de l’alternance. Voilà, on n’est pas obligé de suivre des électeurs libres de leurs choix dans les urnes, on n’est pas obligé non plus de les intimider.

Les résultats après un comptage transparent sont sans appels, aucune contestation possible, car le résultat est en mondovision et vous les Cameramans, journalistes et observateurs sont là tout de suite et pas demain, ni dans la nuit noir, ni encore dans un cabinet secret de cour ou de cellules ou de tripatouillage d’un autre Monde désormais.

Peut-on y croire enfin qu'un jour dans le pays de Roger Milla, une élection peut se passer sans tâche?

Naturellement, il n’y a plus de raison que ce que nous tous vu en direct ne se généralise pas. Nous sommes une grande Nation. La voix et l’aura des camerounais compte partout dans le monde et dans tous les domaines.

La démocratie est ancestrale depuis bien longtemps et dans nos sociétés. Pourquoi serait-ce désormais l’affaire des blancs et pourtant c’est connu désormais qu’ils ont copié la démocratie chez nous? Je crois que tous nos Aînés de Roger Milla à Paul Biya doivent être fiers de cet élection à la FECAFOOT et de l’image redorée de notre Pays et surtout à la veille de cette CAN assez raillée comme ça. Bravo ETOO !!!

Continuons de démontrer nos valeurs de qualité morale et de bonne gestion qui nous fédérerons tous à coup sûr !!!

VIVE LE CAMEROUN ET LES CAMÉRAS ET LUMIÈRES PARTOUT DANS NOS PROCESSUS D’ÉLECTION…