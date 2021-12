FRANCE :: CYRILLE KEMMEGNE A PROPOS DE L'ELECTION DE SAMUEL ETO'O A LA TÊTE DE LA FECAFOOT

Que vous inspire l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération Camerounaise de Football?

A priori, l'élection du goleador Samuel Eto'o Fils à la tête de la Fédération Camerounaise de Football est une bonne nouvelle pour les footballeurs camerounais, dans leur grand ensemble. Il a l'avantage d'être un fin connaisseur des milieux du football. En tant qu'acteur privilégié des différentes aires de jeu qu'il a parcourues, il a été un exemple.

Sauf qu'il y a forcément un grand fossé entre avoir été un brillant footballeur et être aujourd'hui un excellent manager sportif. Tout le mal que je lui souhaite, c'est d'avoir le sens de l'écoute et d'être bien entouré. Le football est un sport collectif et même en dehors des stades, il faut avoir un esprit altruiste et le sens du collectif. Seul, dans un stade de football, Samuel Eto'o Fils n'aurait jamais réalisé les exploits qui ont, jadis, été les siens.

Ce qui a été valable du temps où il fut un monstre des surfaces de réparation doit davantage l'être à présent qu'il est président de la FECAFOOT. Espérons qu'il ne se prenne pas la tête et garde les pieds sur terre. Ce n'est qu'à le prix que tous ceux qui l'ont soutenu ne seront pas déçus de lui. Son profil peut militer en sa faveur et parler pour lui. À condition qu'il ne se fasse pas prendre aux multiples pièges de la politique de l'autruche.

Concernant le processus électoral, quelles réflexions faites vous?

À propos de ce processus électoral, c'est la preuve que lorsque les lois et les conditions d'élection sont équitables pour tous, les candidats sont sur la ligne de départ, avec les mêmes chances de l'emporter. N'eût été cette transparence dont les organisateurs de ces événements ont fait montre, les lignes n'auraient jamais bougé à l'instance faîtière du football camerounais et il n'aurait jamais eu sa chance.

N'oublions cependant pas que Samuel Éto'o Fils est l'un des plus grands soutiens de la dictature au Cameroun. À présent que la transparence lui a permis de gravir toutes les marches à la FECAFOOT, qu' il ait la jugeote nécessaire pout...enfin comprendre pourquoi les Camerounais se battent dans l'optique de la mise sur pied d'un code électoral consensuel dans le pays .

Lui qui est un soutien de Paul Biya, dictateur jusqu'au bout des ongles, apprend aujourd'hui, pour son plus grand bonheur, que le soleil doit briller pour tout le monde.

Le Cameroun doit s'en inspirer, si nous voulons être à l'abri d'éternels contentieux électoraux. Les amis des dictateurs, une fois au pouvoir dans leurs domaines respectifs, ont de réelles chances de ressembler a ceux qu'ils ont soutenus. J'espère qu'il n'en sera pas de même pour le nouveau président de la Fédération Camerounaise de Football.

Peut-on y croire enfin qu'un jour dans le pays de Roger Milla, une élection peut se passer sans tâche?

Oui, il y a de bonnes raisons d'envisager de vraies élections au Cameroun, quand il s'agira des joutes à une échelle plus élevée. Au goût des Camerounais, aucune élection n'a jamais été aussi transparente que celle qui porte ainsi Samuel Éto'o Fils au sommet de la FECAFOOT.

J'espère que quand il viendront d'autres joutes électorales telles que les municipales, les législatives et la présidentielle, les démons de la triche et de la corruption ne vont plus prendre le Cameroun en otage.

Vivement que Dieu rende visite à la dictature qui a pignon sur rue au Cameroun pour que les bourreaux du peuple camerounais aient, pour une fois, une étincelle d'esprit démocratique. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au Cameroun.