BAHOUAN : UNE MATERNITÉ MODERNE voit le jour au Centre Intégré

L’association BAHOUAN USA donateur, met le sourire aux les lèvres des populations de cette localité.

Ce Bâtiment flambant neuf qu’abrite désormais le Centre de Santé Intégré de Bahouan, dans l’arrondissement de Bamenjou est un don de l’association des Bahouans vivant aux Etats Unis, BAHOUAN USA.

Il s’agit d’une maternité moderne d’une capacité de neufs lits d’hospitalisation modernes, d’une très grande salle d’accouchement, d’une pharmacie, et d’une salle de petite chirurgie. En termes d’équipements, elle est dotée d’oxygène, d’une couveuse, des berceaux, ainsi que des toilettes ultra modernes avec chauffes eau. Un ouf de soulagement pour les populations de cette localité car il vient ainsi améliorer les conditions difficiles dans lesquelles les femmes donnaient naissance jusqu’ ici et réduire à sa plus simple expression sinon mettre fin au taux de mortalité infantile lors des accouchements due au manque d’infrastructures et à la vétusté du plateau technique.

L’inauguration de ce bijou a eu lieu le vendredi 26 Juillet 2024 en présence des représentants du sous-préfet, du Maire de Bamendjou, du chef supérieur Bahouan, sa majesté Ndassi Nenkam Jean Faustin et de toutes les populations venues de tous les coins de cette localité qui n’ont pas caché leur joie et leur reconnaissance envers leur fils et filles de la diaspora qui ont pensés à elles d’une manière aussi remarquable.

S'en est suivie une visite guidée de la maternité par les autorités et les populations présentes, des prestations artistiques par les artistes du terroir, sans oublier les présents offerts par les différentes associations du village Bahouan aux donateurs, question pour eux d’exprimer leur émoi face à ce précieux don qui leur sera d’une utilité extraordinaire et cette journée s’est clôturée par des danses traditionnelles exécutées par les autorites traditionnelles et les membres de l’association donatrice, Bahouan USA.

Il est impérieux de rappeler également que cette prestigieuse cérémonie a été précédée le jeudi 25 juillet par une vaste série de consultation gratuite et un match de Gala.

Une initiative à saluer et un appel aux autres Camerounais de la diaspora à se souvenir de leur communauté.