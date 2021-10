MONDE ENTIER :: 9e journée LaLiga Santander:Koeman va retrouver son ancien club lors de FC Barcelona contre Valencia :: WORLD

LaLiga Santander est de retour après cette trêve internationale avec huit rencontres au programme de samedi à lundi. Une affiche fera les gros titres : samedi soir, le FC Barcelona recevra Valencia CF au Camp Nou, un match à ne pas louper pour de multiples raisons.

Avant cela, le premier match aura lieu entre deux clubs qui ont changé d’entraîneur pendant cette pause internationale. Levante UD, qui a nommé Javier Pereira à la place de Paco López, défiera Getafe CF, qui a accueilli Quique Sánchez Flores pour succéder à Míchel. Logiquement, ces deux entraîneurs voudront débuter par une victoire et sortir de la zone de relégation aussi vite que possible. La rencontre de samedi sera donc très intéressante à suivre pour le bas de classement.

Il y aura un autre match samedi soir, la Real Sociedad accueillant le RCD Mallorca. A cette occasion, les Basques pourraient prendre la première place de LaLiga Santander. A l’heure actuelle, La Real est à égalité de points avec le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, deux équipes qui ne joueront pas ce week-end à cause du retour tardif des joueurs sud-américains après la trêve. Les Txuri Urdin auront donc une opportunité unique pour prendre les devants.

Quatre rencontres de cette 9e journée seront jouées dimanche, avec pour débuter Rayo Vallecano vs Elche CF à 14h. Pour beaucoup d’observateurs, ces deux clubs figuraient parmi les favoris pour descendre à la fin de la saison, mais ces deux équipes ont très bien débuté l’exercice 2021/22. Le Rayo Vallecano, en particulier, impressionne vraiment, étant actuellement classé aux places européennes, notamment grâce à la recrue star Radamel Falcao.

Deux autres équipes aux aspirations européennes se retrouveront ensuite, le RC Celta défiant le Sevilla FC sur la côte nord-ouest du pays. Les Andalous ont subi leur première défaite de la campagne 2021/22 avant la trêve et ils voudront donc repartir de l’avant contre la bande de Iago Aspas.

Villarreal CF accueillera le CA Osasuna dimanche soir, les visiteurs ayant très bien débuté cette saison avec 14 points pris en 8 rencontres. De son côté, Villarreal est désormais la seule équipe invaincue en LaLiga Santander mais les hommes d’Unai Emery n’ont gagné que deux matches sur sept, avec cinq nuls au passage. Ayant recruté Serge Aurier la semaine dernière, le Sous-Marin Jaune souhaitera ajouter une nouvelle victoire à son bilan.

Dimanche soir à 21h, ce sera la grande affiche : FC Barcelona vs Valencia CF au Camp Nou. Pour Ronald Koeman, l’entraîneur sous-pression des Blaugranas, cette rencontre face à son ancien club sera cruciale et il espère obtenir un meilleur résultat que le nul 2-2 de la saison dernière. Mais Valencia s’est amélioré depuis cette rencontre et le nouvel entraîneur José Bordalás est resté invaincu contre le Barça de Koeman la saison dernière alors qu’il entraînait Getafe. Ce ne sera donc pas simple pour les Catalans. Lors des six dernières confrontations entre ces clubs historiques, il y a eu deux victoires de chaque côté et deux nuls avec une moyenne de 4,5 buts par match. Il pourrait donc y avoir du spectacle dimanche soir.

Lundi, le programme offrira deux matches pour terminer. Le premier verra le D. Alavés accueillir le Real Betis, Alavés est toujours dans la zone rouge mais a remporté son dernier match à Mendizorrotza face au champion en titre, l’Atlético Madrid. Contre les Verdiblancos, ils voudront confirmer cette victoire de prestige.

Enfin, une affiche historique. Le RCD Espanyol et Cádiz CF ne se sont pas affrontés depuis 2006. Ayant toujours été dans des divisions différentes depuis, ces deux clubs vont donc disputer une rencontre peu habituelle dans l’élite du football espagnol pour conclure cette 9e journée.

