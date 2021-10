CAMEROUN :: Apaisement: Le communiqué de Joseph Nguessieuk, Maire de la commune de Banka :: CAMEROON

Le Maire de la commune de Banka, Joseph Nguessieuk, porte à l'attention des populations de cette municipalité, en particulier, et de l'opinion publique, en général, que suite à une rencontre de concertation entre lui et le chef supérieur du groupement Banka, Sm Monkam, en date du 16 juillet 2021 à la chefferie supérieur Banka, les deux parties ont décidé , en toute cordialité, de dissiper leur malentendu.

Il a été ainsi convenu de la reprise des travaux d'aménagement et modernisation du rond-point Pantchi. Le Maire a rassuré l'autorité traditionnelle sur sa volonté, constante, d'intégrer les éléments du patrimoine ancestrale Banka lors de ladite réfection.

Pour le Maire, il n'a jamais été question d'effacer l'histoire et d'ignorer le rôle jouer par les gardiens de la tradition pour l'essor de nos localités. Le Maire a réaffirmé ainsi formellement sa volonté de réhabiliter le monument du monarque et de l'incorporer comme pièce de l'ouvrage architectural à réaliser. Le Maire compte relancer les travaux d'aménagement et modernisation du rond-point pantchi dans les prochains jours. Il invite tous les acteurs du développement local à s'impliquer et à faire montre de civisme et de responsabilité vis à vis de l'institution communale pour un bon déroulement des travaux.

Pour le chef Cercom et PO,

Joël Tchassom