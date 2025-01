CAMEROUN :: Ces ministres qui manœuvrent pour la candidature de Paul Biya :: CAMEROON

Paul Biya en poste au palais d’Etoudi sera-t-il candidat à sa propre succession ? On est presque sûr. La preuve du déploiement tout azimut sur le terrain de l’action politique du gouvernement et les chefs traditionnels. La préoccupation essentielle est effectivement la Présidentielle 2025 et la candidature de Paul Biya en poste depuis 1982.

L’université, le temple du savoir est aussi dans la danse et le debat s’anime : contradictoire. A l’université de Dschang, on pense à « Paul Biya inéligible ». Le quotidien La Nouvelle Expression relaie que, Alors que les débats en cours sur la candidature ou non de Paul Biya à l’élection présidentielle de 2025 sont orientés vers son âge avancé et le non-respect des textes internes au Rdpc, l’article 118, alinéa 1 du code électoral offre pourtant une cause d’inéligibilité qui l’exclut définitivement de la course cette année, soutient un enseignant de droit à l’Université de Dschang.

Plus loin, c’est Aristide Mono consultant dans le même quotidien qui démontre « Comment le gouvernement dompté les chefs traditionnels ». Depuis la colonisation, le pouvoir colonial et néocolonial a mis en place une politique pour neutraliser les chefferies traditionnelles au Cameroun, afin de mieux les contrôler et les exploiter. Les manifestations sont nombreuses à l’approche des grandes échéances électorales, comme la dernière réunion très opportuniste des chefs traditionnels du Cameroun tenue à Yaoundé.

L’illustration de l’analyse d’Aristide Mono est fait par le journal Le Point De Yaoundé. Pour le journal, Grégoire Owona et Fame Ndongo sont « Les forgerons… ». Et pour cause, A dix mois de l’élection présidentielle, l’éligibilité de Paul Biya, divise le landerneau politique. Beaucoup tranchent en faveur de son retrait au terme de ce mandant. Même l’épiscopat s’y est mêlé. Dans cette tempête, Jacques Fame Ndongo et Grégoire Owona, apparatchiks de première heure, s’illustrent ouvertement au sein du Rdpc et, avec ténacité, comme les seuls à pénétrer la forge pour matérialiser l’indubitable légalité et la légitimité avérée de leur champion.



Quant à Samuel Billong du Mouvement des Réformateurs « Nous avons l’obligation d’arracher la modification du code électoral au Rdpc ». Selon le journal Telegramm News, Face au refus du Rdpc de donner suite aux propositions de modification consensuelle du code électoral formulées par la plateforme de 7 partis politiques, les partis politiques présents à la concertation du 27 janvier à l’initiative du Mouvement Réformateur appelle le pouvoir à accepter modifier le code sur 7 points pendant la session parlementaire du mois de mars 2025 et suspendent leur participation aux activités organisées par le pouvoir et Elecam dans l’attente de cette modification.