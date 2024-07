LA DESTRUCTION DES SYMBOLES DE REFERENCE DE LA NATION et les profondeurs du mal camerounais :: CAMEROON

Détruire est toujours plus facile que construire, parce qu’alors que la construction relève des énergies positives du génie créateur et développeur, la destruction sonne comme une simple logique du néant souvent portée par des folies humaines sans âmes, insaisissables et volontiers cruelles. Cette maladie mentale qui habite des fainéants, doit aussi tout tantôt au cynisme et tantôt à la jalousie ainsi qu’à l’obscurantisme.

Enfin, il faut y détecter les peines mal étouffées, de quelques inaptes, aigris, irresponsables et irrévérencieux pitoyables. De fait, ces idéologues de la haine partageraient le même destin, que des épaves de navires échouées, perdues et désorientées sur les rivages des îles lointaines au milieux des océans.

Comprendre les attaques lâches et irresponsables contre la première banque camerounaise et son vénérable fondateur

L’histoire de l’humanité enseigne et renseigne, sur certaines causes de la perdition, de la défaite, de l’humiliation et de l’anéantissement des nations. C’est arrivé parce que les âmes portant la marque identitaire, gardien des valeurs anthropologiques et défenseurs de fait des symboles de la nation, avaient perdu la raison, cessé de se reconnaître dans leurs valeurs et leurs symboles, et ruiné ainsi, leur propres sources et ressources. Le jour où la première pierre a été jeté contre un symbole, un pan de l’édifice national, une brique du patrimoine, a commencé à s’effondrer. Mais qui en veut donc à Afriland First Bank et à son vénérable fondateur, au point de financer à coup de billets sales, infâmes et malhonnêtes, des littératures de diffamation et de dénonciation calomnieuses sur les réseaux sociaux ?

Il y a plus que de la tristesse, à constater la lente dégradation de la morale publique et du respect privé dans la société camerounaise. La banque dont il s’agit n’est même pas simplement un symbole, c’est plus que cela, c’est tout un totem, un bijou de mariage arabe, un cocktail composite de toutes les matières premières minérales et agricoles, ainsi que de toutes les matières grises de référence. Qu’est-ce qui ne va pas vraiment avec certains esprits tordus, confus et confondus dans notre pays ? Il fut un temps où on détestait un compatriote pour avoir acquis un avion personnel, une banalité ailleurs. et en Aucune société ne peut prospérer avec de tels insanités où des nationaux sont menacés et vilipendés simplement parce qu’ils tiennent tête aux structures coloniales et les devancent même dans la compétition. Laissez-donc cette banque montrer le chemin pour notre indépendance et applaudissez le génie, la bravoure et le patriotisme de son savant fondateur. C’est du boulot, c’est de l’argent, c’est de la fierté et c’est bien pour le pays. La diffamation, la calomnie et la jalousie sont certes des maladies humaines, mais les éviter est encore mieux pour vivre tranquille, longtemps et en paix. On a construit la Chine, la Russie, les Etats unis, les Corés, la Turquie et les autres exemples de réussite des nations, à force de patriotisme et en célébrant les symboles et leurs génies, non pas en ourdissant des complots pour les détruire.

Afriland First Bank est un étendard, un fanion. Vous ne pouvez pas célébrer les Lions indomptables sans célébrer cette banque, et vous ne sauriez promouvoir l nationalisme, le panafricanisme et le détachement du cordon ombilical colonial en tournant le dos à la réalité de fierté qu’elle incarne et consacre. Le dire ce n’est pas faire du sectarisme, et le proclamer n’est nullement un chauvinisme quelconque. IL faut avoir le courage de se lever pour la vérité, de se lever contre les blasphèmes et de confronter les auteurs directs et indirects qui s’avèrent dangereux pour le progrès et la paix. Crest absolument une conditionnalité du dialogue et de la paix pour lesquels, nous sommes résolument engagés. Hier c’était Mekulu Akam Mvondo, le brillant et talentueux DG de la CNPS, maintenant c’est Fokam Kamongne, à qui le tour demain, peut-être le Grand et extraordinaire Roger Milla../.