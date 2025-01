Calixthe Beyala : Les Camerounais veulent un changement après 42 ans de règne de Paul Biya :: CAMEROON

Calixthe Beyala, figure emblématique de la littérature africaine, a récemment exprimé un sentiment partagé par de nombreux Camerounais : un attachement au président Paul Biya, mais un refus catégorique de le voir se représenter aux élections présidentielles de 2025. Après près de 60 ans dans les arcanes du pouvoir, dont 42 ans à la tête du Cameroun, les citoyens aspirent à un changement et à une nouvelle ère politique.

Un règne marqué par la stagnation

Paul Biya, surnommé "Nnomgui" (le sage en langue ewondo), est l’un des chefs d’État les plus anciens au monde. Son règne, qui a débuté en 1982, est souvent critiqué pour son manque de progrès significatifs en matière de développement structurel et économique. Malgré des promesses répétées de modernisation et de croissance, beaucoup estiment que le Cameroun est resté enlisé dans des problèmes persistants : chômage, corruption, infrastructures défaillantes et inégalités sociales.

Les Camerounais, épuisés par ces décennies de stagnation, réclament une nouvelle respiration. Ils souhaitent voir émerger de nouveaux leaders capables d’apporter des solutions concrètes aux défis du pays. Comme le souligne Calixthe Beyala, il est temps pour Paul Biya de prendre une retraite bien méritée et de laisser la place à une génération plus jeune et dynamique.

Une popularité en déclin

Bien que Paul Biya bénéficie encore d’un certain soutien, notamment dans certaines régions du pays, sa popularité semble s’effriter. Les critiques à son égard se multiplient, et nombreux sont ceux qui estiment qu’il serait impossible pour lui de remporter une élection libre et transparente.

La question qui se pose est : par quelle alchimie pourrait-il être déclaré vainqueur en 2025 ? Les élections précédentes ont souvent été entachées par des accusations de fraude et de manipulation, mais les Camerounais, de plus en plus conscients et exigeants, ne semblent plus prêts à accepter un tel scénario.

L’appel au changement

Les Camerounais aspirent à un changement d’hommes à la tête de leur nation. Ils veulent des leaders capables de redynamiser l’économie, de lutter efficacement contre la corruption et de garantir une meilleure redistribution des richesses. Ils souhaitent également une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques et une véritable démocratie où chaque voix compte.

Calixthe Beyala, en exprimant ce désir de renouveau, reflète l’opinion d’une grande partie de la population. Elle rappelle que le Cameroun a besoin d’un souffle nouveau pour relever les défis du XXIe siècle et offrir un avenir meilleur à ses citoyens.

Alors que les élections présidentielles de 2025 approchent, les Camerounais espèrent un tournant décisif dans l’histoire de leur pays. Après 42 ans de règne, Paul Biya est invité à passer le flambeau à une nouvelle génération de leaders. Le désir de changement est palpable, et il semble que seule une transition politique pacifique et démocratique pourra répondre aux aspirations du peuple camerounais.