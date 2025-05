FRANCE :: Exposition d’arts : Théâtre des corps, Drame de la matière

L’artiste plasticien Jean David Nkot nous convie à une exposition immersive placée sous le thème Théâtre des corps, Drame de la matière. Cette exposition nous transporte au-delà des limites de la bidimensionnalité, vers une expérience tridimensionnelle nourrie par un imaginaire empreint d’un réalisme saisissant.



À travers une combinaison maîtrisée de peinture, de sculpture et d’objets trouvés, Nkot explore les tensions entre matière et corps, entre forme et signification. Son œuvre, profondément ancrée dans une démarche sociale et politique, porte les traces visibles des bouleversements économiques et sociaux. L’artiste y révèle les empreintes laissées par les dynamiques globales sur les individus, notamment en Afrique, tout en soulignant leur portée universelle.



L’objet de cette exposition est donc clair : interroger la condition humaine contemporaine à travers la matière et le corps, témoigner d’un monde en mutation, et rendre visible l’invisible.