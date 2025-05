CAMEROUN :: Cabral Libii officiellement investi candidat du PCRN après délibération du bureau politique :: CAMEROON

Cabral Libii, président national du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), a été officiellement investi candidat à l’élection présidentielle de 2025 par le bureau politique du parti. Cette décision a été prise à l’issue d’une délibération stratégique marquant une étape décisive dans la structuration de l'opposition camerounaise.

Réuni en session extraordinaire, le bureau politique du PCRN a unanimement validé la candidature de Cabral Libii, confirmant ainsi la volonté du parti de peser dans les échéances électorales à venir. Cette investiture vient renforcer le positionnement du PCRN comme l’un des principaux partis d’opposition du Cameroun.

Cette décision témoigne également de la cohésion interne du parti, qui semble déterminé à se projeter vers 2025 avec un leadership clair. Dans un contexte où l'alternance démocratique est au centre des préoccupations nationales, cette désignation offre une lisibilité politique et envoie un signal fort à l’électorat, notamment les jeunes qui composent une large part de la base militante du PCRN.

Cabral Libii, déjà candidat en 2018, entend incarner une nouvelle dynamique en misant sur la proximité avec les populations, la lutte contre la pauvreté, et la mise en place d’institutions fortes et transparentes. Il appelle à une mobilisation massive autour d’un projet de société axé sur la justice sociale, l’égalité des chances et la modernisation des institutions publiques.

Dans les jours à venir, le PCRN devrait dérouler son agenda pré-électoral avec une série de consultations, de tournées et d’annonces autour de son programme. Cette anticipation montre une préparation sérieuse et structurée face à un paysage politique encore largement dominé par le parti au pouvoir.