Unité Nationale au Cameroun : Mythe Politique ou Instrument de Contrôle des Ressources ? :: CAMEROON

La notion d’unité nationale au Cameroun, souvent brandie comme un idéal collectif, fait l’objet de vives critiques. Dieudonné Essomba, lors de son intervention sur Vision 4, dénonce un concept « flou » et « obscur », utilisé pour légitimer un contrôle monopolistique des ressources publiques par les autorités. Selon lui, cette rhétorique masque une réalité plus complexe : les conflits sociaux émergent principalement lors des compétitions pour l’accès aux avantages étatiques, et non dans la cohabitation quotidienne des citoyens.

Essomba distingue deux dimensions : la cohabitation horizontale (quartiers, écoles, lieux de culte), où les tensions tribales sont absentes, et la compétition verticale pour les ressources publiques. Cette dernière, exacerbée par des politiques de centralisation, transformerait l’« unité nationale » en outil idéologique. Les élites, en contrôlant l’accès aux richesses, créeraient ainsi des rivalités artificielles, source de fractures sociales.

Cette analyse rejoint des débats plus larges sur la gouvernance africaine. Lorsque l’État centralise les décisions économiques, il alimente des mécanismes d’exclusion. Les citoyens, privés d’opportunités équitables, se retrouvent en concurrence pour des postes administratifs, des marchés publics ou des subventions, nourrissant des tensions ethnorégionales. L’« unité nationale », dans ce contexte, servirait moins à unir qu’à justifier un statu quo favorable aux détenteurs du pouvoir.

Pour dépasser ce paradoxe, une réforme de la décentralisation s’impose. Une redistribution transparente des ressources publiques, couplée à une participation citoyenne accrue, réduirait les logiques de compétition destructrice. Sans cela, le discours sur l’unité restera un leurre, incapable de résoudre les conflits sociaux structurels.