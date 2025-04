BELGIQUE :: Escroquerie à un faux visa Canada : un Camerounais de Quévy devant la justice belge :: BELGIUM

Un Camerounais résidant à Quévy, en Belgique, est accusé d’avoir fourni de faux documents visa à un compatriote souhaitant se rendre au Canada. L’affaire, révélée par une plainte déposée auprès d’un juge d’instruction, met en lumière un réseau suspecté de fraude administrative et d’escroquerie.

Les faits : un voyage entravé par des documents falsifiés

Jacques (prénom d’emprunt), originaire du Cameroun, a payé Roger (prénom d’emprunt) pour obtenir un visa étudiant canadien et d’autres papiers officiels. Après un départ de Bruxelles vers Abou Dabi en novembre 2023, escale prévue pour le Canada, les autorités émiraties ont détecté la falsification des documents. Jacques a été refoulé vers la Belgique, où il a porté plainte pour escroquerie.

Contacté par la victime après le refoulement, Roger lui aurait conseillé de reprendre un vol vers Bruxelles, sans proposer de solution pour récupérer les sommes investies. Une enquête policière a ensuite été ouverte, ciblant le domicile de Roger à Quévy.

L’enquête policière : passeports et transactions suspectes

Les forces de l’ordre ont placé le domicile de Roger sous surveillance, découvrant des livraisons fréquentes de passeports, visas et documents administratifs. L’analyse de ses comptes bancaires a révélé des transactions suspectes, consolidant les soupçons d’un réseau organisé. Interpellé, Roger a nié toute implication, lors d’une audition retranscrite sur 14 pages.

Lors de l’audience, l’accusé a tenté de brouiller les pistes en évoquant une livraison de sardines vers le Cameroun dans le cadre d’une société. Le parquet a cependant démonté cette version, qualifiant ses explications de « tentatives de manipulation ».

Le procès : entre mauvaise foi et demandes de sanction

Le ministère public a requis deux ans de prison ferme et une amende de 1 000 euros contre Roger, soulignant sa « mauvaise foi » et les preuves accablantes. Son avocat, Me Russo, plaide l’acquittement, arguant que son client – infirmier dans un CPAS – n’a « jamais reçu d’argent » de Jacques et conteste avoir fourni les documents.

Le jugement, attendu dans un mois, déterminera si Roger est coupable d’escroquerie et de complicité dans un trafic de faux papiers. Cette affaire soulève des questions sur la vulnérabilité des migrants face aux réseaux frauduleux promettant une immigration légale.