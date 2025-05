CAMEROUN :: Grand Jeu de 1xBet - la mêlée pour 3 177 500 XAF bat son plein ! :: CAMEROON

Le monde des paris n’est pas seulement synonyme d’excitation, mais aussi d’opportunités. Et avec 1xBet, les possibilités deviennent encore plus grandes ! La deuxième étape de la promotion massive “Le Grand Jeu” se déroule du 1ᵉʳ au 31 mai, et c'est le moment idéal pour participer à l'action. Il y a de gros prix en espèces, des paris gratuits, des points bonus et jusqu'à 20 % de cashback chaque semaine en jeu.

Qu'est-ce que “Le Grand Jeu” de 1xBet ?

Il s'agit d'une promotion spéciale pour tous les passionnés de sport, de paris et de cadeaux généreux. Tout au long du mois de mai, placez des paris et recevez des tickets pour chaque coupon. Plus il y a de paris, plus il y a de tickets. Et cela augmente considérablement vos chances de réussite.

Le point culminant se tiendra le 5 juin 2025, lorsqu'un tirage au sort final avec des prix en espèces aura lieu parmi les participants ayant collecté des billets.

Quelles sont les conditions ?

Pour participer au concours, suivez ces étapes simples :

Connectez-vous ou inscrivez-vous sur la plateforme 1xBet Accédez à la page de l’offre “Le Grand Jeu” et confirmez votre participation Placez des paris sportifs à partir de 2 $ entre le 1ᵉʳ et le 31 mai 2025 Pour chaque pari, recevez des tickets - ils participent au tirage au sort

Que pouvez-vous emporter ?

Le tirage au sort final du 5 juin proposera des prix impressionnants :

3 177 500 XAF est le principal prix en espèces

317 750 XAF - prix en espèces supplémentaire

Cashback hebdomadaire jusqu'à 20 % pour tous les joueurs actifs

Points bonus pour les nouveaux paris - utilisez-les dans le cadre du programme de fidélité

Les prix ne sont pas garantis uniquement à un seul gagnant : il existe de nombreux gains et vos chances augmentent à chaque nouveau ticket.

Vous n’avez pas besoin d’attendre la finale pour tirer des bénéfices de votre participation. Chaque semaine, il est possible pour vous de toucher un cashback garanti - jouez simplement de manière active pour en profiter :

5% de cashback - si le montant du pari est de 10 $

10 % de cashback - si le montant du pari est de 50 $

20 % de cashback - si le montant du pari est de 100 $

Comment maximiser vos chances de réussite ?

Chaque pari donne des tickets au joueur. Plus vous avez de billets, plus vous avez de chances d’empocher un prix. Par exemple, un pari de 2 $ vous rapporte un ticket et un pari de 50 $ vous rapporte 80 tickets !

Ne ratez pas le coche ! Placez vos paris, collectez des tickets et augmentez la probabilité de faire partie des gagnants dans le cadre de l’offre “Le Grand Jeu” de 1xBet !

Utilisez le code promo - CAMERBET1 - et recevez des bonus de bienvenue lors de votre inscription.