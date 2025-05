CAMEROUN :: Affaire Mathis : L'enquête piétine à Yaoundé tandis que les ministres se mobilisent :: CAMEROON

L'assassinat de Mathis, un enfant de six ans tué le 10 mai 2025 à Yaoundé par un proche de la famille, continue de soulever des interrogations au Cameroun. Treize jours après ce drame qui a ému tout le pays, l'enquête judiciaire semble marquer le pas, malgré la mobilisation gouvernementale.

Une solidarité ministérielle qui interroge

Le jeudi 22 mai 2025, les ministres Thérèse Abena (Promotion de la Femme et de la Famille) et Madeleine Tchuinte (Recherche scientifique et Innovation) se sont rendues au domicile de la famille endeuillée. Cette visite fait suite à celle de la ministre des Affaires sociales, dans le cadre d'une vague de solidarité gouvernementale sans précédent.

Cette mobilisation des autorités, bien qu'appréciée par certains, soulève néanmoins des questions sur son timing. Plusieurs observateurs estiment que cette compassion officielle arrive tardivement, alors que l'enquête sur ce crime odieux ne semble pas progresser de manière visible.

Des progrès d'enquête attendus

L'affaire Mathis révèle les défis auxquels fait face le système judiciaire camerounais dans le traitement des crimes contre les enfants. L'auteur présumé, décrit comme un ami du père de la victime, avait la confiance de la famille, ce qui rend ce crime d'autant plus troublant.

Les familles camerounaises attendent des autorités compétentes des avancées concrètes dans cette enquête. Au-delà des visites de solidarité, c'est la manifestation de la vérité et de la justice qui permettra d'apaiser la douleur des proches et de rassurer l'opinion publique.

Un drame qui interpelle la société

Ce tragique événement rappelle l'importance de la protection de l'enfance au Cameroun. Il souligne également la nécessité d'un accompagnement psychologique pour les familles victimes de tels drames et d'une justice efficace capable de répondre aux attentes des citoyens.

L'affaire Mathis demeure donc au cœur des préoccupations nationales, entre émotion collective et exigence de transparence judiciaire.