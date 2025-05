FRANCE :: 26E UNIVERSITE DE PRINTEMPS : REFLEXIONS SUR LA SOUTENABILITE DES ORGANISATIONS

Du vendredi 22 au samedi 23 mai 2025, l’ISC Paris a accueilli la 26e édition de l’Université de Printemps, un rendez-vous désormais incontournable rassemblant enseignants, chercheurs et étudiants autour des grands enjeux contemporains. Ce symposium, placé sous le signe de la réflexion et de l’échange, avait pour thème central l’audit de la soutenabilité des organisations, un sujet plus que jamais d’actualité face aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Le programme, d’une richesse remarquable, proposait des tables rondes stimulantes, en parallèle d’ateliers thématiques approfondis.

Parmi les sujets abordés : la dimension stratégique de la soutenabilité, l’élargissement du champ de l’audit social vers une perspective durable, la gouvernance responsable, la gestion des ressources humaines durables, sans oublier l’état des lieux de la directive CSRD et les nouvelles approches méthodologiques non financières. Ces échanges ont permis de croiser les regards académiques et professionnels, et de nourrir une pensée collective ambitieuse sur la transformation des organisations. Au-delà des conférences, l’atmosphère de cette rencontre était marquée par une grande effervescence intellectuelle et un véritable esprit de convivialité.

Dans les couloirs, les idées circulaient librement, suscitant débats passionnés et collaborations futures. Les pauses, loin d’être de simples intermèdes, devenaient des moments de partage où les générations d’universitaires se retrouvaient pour tisser des liens durables, preuve que la soutenabilité commence aussi par la qualité des relations humaines. Parmi les intervenants de renom, figuraient des personnalités éminentes telles que Guillaume Flamand, enseignant-chercheur et Doyen associé de la faculté sur le campus d’Orléans ; Lotfi Karoui, Doyen de la recherche à l’ISC Paris ; mais aussi Olivier Bachelard, Jacques Igalens, Jean-Marie Peretti, Benjamin Onanena Oloume, Imane Hanine, Amal Laalou, Emna Gana, Ali Tadjine, sans oublier le professeur Kouayep Bertin Léopold. Leur expertise, conjuguée à leur engagement, a donné à cet événement tout son éclat.