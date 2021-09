CAMEROUN :: Port Autonome de Kribi : KCT realise UN NOUVEAU RECORD AU 1ER SEMESTRE 2021 :: CAMEROON

Kribi Conteneurs Terminal (KCT) a réalisé une performance exceptionnelle au premier semestre 2021 avec un record de 21 594 conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) manutentionnés en import et 4 429 en export. Entre janvier et juin 2020, KCT avait traité 7 149 conteneurs EVP en import et 3 850 en export. Le taux de progression par rapport à 2020 est de l’ordre de 202% à l’import et 15% à l’export, soit une progression moyenne globale de 136,59%.

Depuis 2018, année de démarrage de ses activités, un programme de développement du terminal à conteneurs a été engagé pour anticiper les besoins de productivité engendrés par la croissance du Cameroun et des pays de l’hinterland. KCT a ainsi réalisé plusieurs investissements avec notamment l’acquisition en 2021 de 5 nouveaux portiques de parc et une grue mobile.

Au-delà de ces investissements, cette croissance soutenue du trafic s’explique par l’excellence opérationnelle des équipes du terminal à conteneurs. Elle permet ainsi de mettre en vitrine la dématérialisation de l’ensemble des procédures d’importation et d’exportation au Port de Kribi. La synergie d’actions entre les autorités douanières, portuaires et les usagers du terminal permet d’obtenir des délais réduits de traitement des navires, d’entrée et de sortie des conteneurs.

Grâce aux actions de promotion et au renforcement de la compétitivité du Port en eaux profondes de Kribi menés avec l’autorité portuaire, le terminal à conteneurs est une solution logistique de référence pour la connectivité de la région Golfe de Guinée. KCT, qui emploie aujourd’hui près de 300 personnes localement, se mobilise pour renforcer les performances de la place portuaire de Kribi.

« Un tel succès n’aurait pas été possible sans le soutien et la fidélité de nos clients, l’engagement de nos équipes et la confiance des autorités portuaires de Kribi. L’une de nos principales stratégies de croissance est le développement des trafics Import/Export au Terminal à conteneurs du Port de Kribi » a déclaré Eric LAVENU, Directeur général du terminal à conteneurs de Kribi.

A PROPOS DE KRIBI CONTENEURS TERMINAL

Constitué d’un groupement d’actionnaires camerounais, de Bolloré Ports, CMA CGM, CHEC, Kribi Conteneurs Terminal (KCT) est leconcessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique Camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont les quais de 350 mètres peuvent accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les Infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce terminal facilite l’essor du commerce régional et accélère la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.