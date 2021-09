Aquaculture : Un Camerounais veut investir 12 milliards dans le poisson :: CAMEROON

L’entreprise MAVECAM a été reçue le 25 août dernier par le ministre de l’élevage, des Pêches et des industries animales, Dr Taïga.

L ’entreprise camerounaise MAVECAM va produire 3 millions d’alevins de tilapia et 2 millions d’alevins de silure, elle va élever 100 000 reproducteurs de silure tilapia par an ; produire 2 millions de tonnes de silure par an, 3 millions de tonnes de tilapias, 50 tonnes de crevettes par an et mettre en place une unité de fabrication d’aliments pour animaux avec une capacité de 30 tonnes/heures.

C’est le projet qu’a présenté l’entreprise au ministre de l’Élevage, des pêches et les industries animales, Dr. Taiga le 25 août dernier. Son ambition est claire, réduire le déficit en produit halieutique au Cameroun, notamment en poisson et crevettes, qui chaque année fait perdre 100 milliards de francs CFA à l’État, selon les données de l’Institut national de la statistique.

Pour cela, MAVECAM compte investir 12,28 milliards de francs CFA. Son projet ambitionne créer 300 emplois directs et 1000 emplois indirects dans la chaîne de valeurs aquacoles au Cameroun. L’entreprise qui a reçu du ministre Taiga l'engagement du gouvernement à accompagner son initiative va notamment bénéficier du non-paiement des frais de douane pour le matériel agropastoral et l'absence de la TVA.

Elle va s’installer dans les départements du Wouri, du Moungo et de l’Océan. MAVECAM a été sélectionnée dans le cadre d’un récent avis de sollicitation à manifestation du gouvernement dans le but d’inciter des investisseurs privés tant nationaux qu’étrangers à mettre en place des projets d’aquaculture commerciale et rentable au Cameroun.