Il y a une race de femmes que j’ai découverte ici au Cameroun, et qui ne comprend que des demoiselles qui ont un très-très mauvais caractère. Jusqu’à on peut même ouvertement les appeler sales filles !

Sales bagarreuses

Il y a une race de femmes que je viens de découvrir récemment dans notre pays, et qui sont officiellement des bagarreuses ! Il s’agit des filles qui viennent des sous-quartiers comme Makéa ou Nkomondo ici à Douala, et qui se sont familiarisées avec le « matériel » et les armes blanches.

J’étais tombé sur une fille de Ntaba-Nlongkak comme ça à Yaoundé en 2019, et la bonne dame avait carrément osé me présenter ses cicatrices de guerre ! Elle m’avait déclaré que dans son quartier c’était la guérilla, et qu’elle était habituée à se bagarrer mortellement avec des hommes qui étaient même beaucoup plus costauds qu’elle. Et paradoxalement elle était pourtant très sexy dans sa robe moulante hein…

Sales menteuses

Dans cette race de sales filles, on retrouve beaucoup de sales menteuses ici au Cameroun. Il y a des sales filles qui mentent comme elles respirent, il y a des Camerounaises qui te mentent pour rien-rien comme ça, et il y a surtout la majorité des femmes qui te mentent lorsqu’elles veulent te demander de l’argent…

Il y a des araignées ici qui te mentent sur leur arbre généalogique, et qui te font accroire qu’elles sont la fille unique de tel ou bien de telle milliardaire. Il y a des cameruineuses qui vont te faire croire qu’elles t’adorent. Il y a des manipulatrices dans notre Cameroun-ci qui te mentent qu’elles sont déjà sur la moto pour venir te voir, alors qu’elles n’ont même pas encore commencé à s’apprêter pour aller faire leur maquillage. Et moi je classe toutes ces catégories de fausses mythomanes-là dans la seule catégorie des sales filles !

Sales voleuses

Les filles qui volent hein, c’est l’horreur ! Et pourtant je suis bien obligé, lorsque je me couche avec une nouvelle Camerounaise que je viens de rencontrer, de ne dormir que d’un seul œil ! Car il y a des femmes ici qui te subtilisent en plein jour ou bien en pleine nuit, dès que tu as seulement tourné le dos. Il y a des demoiselles qui sont mal intentionnées et qui osent fouiller les poches de ton pantalon lorsque tu es dans la salle de bain. Il y a une jeune Camerounaise de dix-neuf ans qui m’avait volé mon téléphone en 2012, et pourtant moi j’étais simultanément en train de la déshabiller ! Il y a des femmes ici qui traficotent ton Orange money ou alors ta carte bancaire, et il y en a d’autres qui font tout et tout pour dérober ton titre foncier, ta signature, ton bulletin de paye, ton porte-monnaie, etc.

Sales cameruineuses

La plupart des Camerounaises sont en réalité des cameruineuses, mais il y en a qui exagèrent ! Comme la bagarreuse que j’avais rencontrée à Ntaba-Nlongkak à Yaoundé en 2019, et qui était venue me retrouver dans un vieux bar de Ngousso accompagnée de ses quatre « sœurs ». Je dis bien quatre !

Il y a aussi des filles qui marchent seulement avec les problèmes dans la bouche hein, et dès que tu la salues en route elle va te dire que « J’ai besoin d’argent pour me coiffer, on m’a demandé de cotiser pour la tenue du deuil de mon arrière-grand-père, et en plus jeudi prochain c’est mon anniversaire. » O’ookokolo’oo ! Tout ça pour toi ?

Sans parler des vieilles femmes qui sont libres comme le vent, parce que tu la tamponnes à 14 heures et directement elle va te coller aux basques jusqu’au lendemain matin à 5 h 30 ! Sans parler des femmes qui dorment avec toi parce que tu vas leur donner à boire et à manger. Sans parler des jeunes stagiaires qui sont déjà habituées aux auberges et aux personnes âgées. Sans parler des étudiantes qui cherchent à forniquer avec certains de leurs professeurs. Et moi je n’aime pas les femmes qui aiment trop faire comme si elles t’aiment trop hein, alors qu’elles rêvent tout simplement de te déplumer !

Sales garces !

Donc comme je disais, Il y a une race de femmes que j’ai découverte récemment ici au Cameroun, et qui ne comprend que des demoiselles qui ont un très-très mauvais comportement. D’ailleurs je crois même qu’on peut officiellement les appeler sales filles !

Sales filles ! Pour être littéral, ça concerne aussi certaines Camerounaises qui sont capables de passer plusieurs journées sans se laver ni se brosser les dents. Sales garces ! Ça comprend principalement les femmes qui se chamaillent dans les bars, les filles qui se crêpent le chignon dans les boîtes de nuit à cause d’une bouteille de bière, ou encore les demoiselles qui se disputent les maris des gens dans les salons de coiffure. Sales prostituées ! Puisque chacun d’entre nous connaît au moins une Camerounaise qui a déjà couché avec tous les garçons de son entourage…

Et c’est pour ça que moi j’évite ce type de demoiselles comme si c’était la peste, puisque moi je ne suis ni un bagarreur ni un menteur ni un voleur ni un cameruineur. J’essaie d’être un citoyen honnête comme mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè. J’essaie de fréquenter de bonnes filles qui ne crachent pas en public et qui ne me demandent pas tout le temps l’argent de taxi.

Même si je sais que le problème des sales filles, c’est tout simplement l’éducation de base qui n’est plus correctement enseignée ici dans notre pays le Cameroun…